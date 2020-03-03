Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата. Установлением обстоятельств случившегося занимаются правоохранительные органы.

Как рассказала онлайн-изданию «Новый Севастополь» учитель истории школы № 17 Ольга Гришкова, разрушен один из шести объектов памяти в поселке, за которым постоянно ухаживают дети. Она предположила, что вандалы хотели заработать на сдаче металла. Они пытались забрать и металлический цоколь могилы, но бросили его на месте.

Случившееся прокомментировал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Он сообщил, что на место разрушенной могилы направлены специалисты Севнаследия, горхоза и департамента территориального развития. К 9 Мая могила неизвестного солдата должна быть восстановлена.