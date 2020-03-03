Прямой эфир

Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата. Установлением обстоятельств случившегося занимаются правоохранительные органы.

Как рассказала онлайн-изданию «Новый Севастополь» учитель истории школы № 17 Ольга Гришкова, разрушен один из шести объектов памяти в поселке, за которым постоянно ухаживают дети. Она предположила, что вандалы хотели заработать на сдаче металла. Они пытались забрать и металлический цоколь могилы, но бросили его на месте.

Случившееся прокомментировал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Он сообщил, что на место разрушенной могилы направлены специалисты Севнаследия, горхоза и департамента территориального развития. К 9 Мая могила неизвестного солдата должна быть восстановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве
Организации ветеранов в Севастополе получат более 10 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020