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Неизвестные осквернили кладбище в Рязанской области

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Фото: РЕН ТВ
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В Рязанской области неизвестные осквернили несколько могил на муниципальном кладбище в поселке Павелец Скопинского района.

Злоумышленники повредили памятники и ограды, растоптали надгробия и спилили кресты.

«Предположительно, это случилось 6 или 7 марта. Обнаружено сегодня, 8 марта, когда пришла на могилу своих бабушки и дедушки, — повален памятник», — рассказала одна из местных жительниц телеканалу РЕН ТВ.

Женщина отметила, что обратилась в правоохранительные органы.

3 марта в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем неизвестные надругались над Могилой Неизвестного Солдата. Местные жители предполагают, что вандалы хотели заработать на сдаче металла.

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