Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.

«Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл — это мутация. И по сути, во время генерации n-ного количества вирусных частиц в клетке нет ни одной аналогичной частицы», — заявил он в интервью RT.

Лейкин уточнил, что в переданных Китаем штаммах вируса, которых было от 30 до 60, присутствовали 149 мутаций. Кроме того, по словам специалиста, коронавирус имеет способность к рекомбинации, то есть процессу обмена своим генетическим материалом между частицами, уточняет «Газета.ру».

В то же время, по информации американских ученых, коронавирус мутирует в восемь–десять раз медленнее вирусов гриппа. Такой вывод они сделали на основе исследования восьми штаммов SARS-CoV-2, различие между которыми, как утверждается, было минимальным. Данная информация дает основание полагать, что вакцина сможет защитить человечество от COVID-19 на многие годы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцина будет готова не ранее чем через год.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже разработало семь прототипов вакцин от коронавирусной инфекции, разработка прошла первую фазу. Препарат является рекомбинаторным, то есть создается не из живых вирусов, а из белков. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, получение финального варианта препарата займет 11 месяцев.

Ранее в марте ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом уже показали в лаборатории «Вектор».

По состоянию на 30 марта, в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

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