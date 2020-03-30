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Ученые установили скорость мутации коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Американские ученные исследовали восемь штаммов коронавируса нового типа и пришли к выводу, что он мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа, пишет Daily Mail.

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Различие между штаммами минимально, что говорит о медленной мутации. Этот фактор дает надежду на то, что вакцина, разрабатываемая во многих странах мира, будет способно защитить человечество от COVID-19 на многие годы.

На основе полученных данных был сделан вывод, что симптомы и тяжесть заболевания определяются не штаммом SARS-CoV-2, а способностью организма противостоять ему. По мнению ученых, «мягкой версии» коронавируса, скорее всего, не существует. Медики в очередной раз советуют укреплять иммунитет.

Ранее ученые из гонконгского университета пришли к выводу, что новый тип коронавируса наиболее стабилен при температуре +4 градуса. В таких условиях он может существовать 14 суток, после чего его активность начинает снижаться. В то же время при температуре +70 градусов активность вируса прекращается через пять минут.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов почти в 200 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer, на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.

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