Тимошенко предупредила о готовящейся на Украине «афере века»

Власти Украины готовятся «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли, прикрываясь пандемией коронавируса. Такое мнение в понедельник, 30 марта, высказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее информации, закон планируется принять на внеочередном заседании Верховной рады.

«Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам», — написала политик в Facebook.

Тимошенко подчеркнула, что власти страны пользуются тем, что граждане не могут выйти на протесты из-за карантина.

По ее словам, власти убеждают украинцев, что, только приняв этот закон, удастся получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ) и избежать дефолта.

«Это обман и циничная манипуляция... Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены», — написала Тимошенко.

Рада приняла проект закона о земле в первом чтении в начале ноября 2019 года. 18 декабря аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению законопроекта.

В случае если закон будет принят, право на покупку земли также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Законопроект вызывает критику со стороны экспертов, а также недовольство граждан, которые устраивают митинги и считают, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Принятие закона о земле является одним из условий для получения Киевом очередного транша от МВФ.