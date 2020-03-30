«Потеря сезона для молодежи будет болезненной»

В марте исполнилось 10 лет с момента дебюта первого российского пилота в «Формуле-1» Виталия Петрова. Он провел в главной серии мира всего три сезона, но запомнился многим: сенсационно взял подиум на Гран-при Австралии, красиво обгонял Михаэля Шумахера, ярко стартовал в целом ряде гонок. Спортсмен попадал в эпичные аварии, в 2010 году лишил Фернандо Алонсо титула, в 2012-м помог одной из самых слабых команд сезона — «Катерхэму» — попасть в топ-10 Кубка конструкторов.

В интервью «Известиям» пилот программы SMP Racing рассказал о возможной отмене сезонов во всех гоночных сериях мира из-за пандемии коронавируса, перспективах Роберта Шварцмана в «Формуле-2», желании открыть академию в комплексе «Игора Драйв», особенностях трассы «Сочи Автодром» и уроках по общению со СМИ.

— Как переживаете вынужденный карантин?

— Стараюсь придерживаться предписаний: нахожусь дома, максимально ограничил круг общения. Не посещаю общественные места, могу выбраться погулять в лес, благо есть такая возможность. Призываю всех внимательно отнестись к угрозе распространения вируса. То, что происходит в Италии и еще ряде стран Европы, — это ужасно. Не дай бог, чтобы у нас повторился такой сценарий.

С1 Машина команды SMP Racing (на переднем плане) Фото: ТАСС/Zuma/Pierre Stevenin

— Насколько тяжело отмена соревнований отразилась на пилотах программы SMP Racing?

— У нас много молодежи, тех, кто выступает на международной арене и стремится попасть в «Формулу-1». Для них возможная потеря сезона будет достаточно болезненной. Им сейчас важно постоянно получать новый опыт, совершенствовать свои навыки. Но все-таки главное — это здоровье, им нельзя рисковать.

— А какие-то официальные гонки были запланированы лично у вас?

— Мы вели несколько переговоров, но пока конкретики нет. Поэтому и говорить о вариантах не время.

— Как действующим пилотам поддерживать форму в нынешних условиях?

— Это действительно сложно. Надо регулярно тренироваться на дому, проводить пробежки в местах, где нет большого скопления людей, и, конечно, заниматься на симуляторах. Это позволит хоть как-то держать себя в форме. Другого выхода нет. Если начать проводить тесты в общественных местах, то это приведет к распространению вируса, учитывая, как много народу задействовано в командах. Всем нужно набраться терпения и держаться. Как бы нам ни хотелось выйти на трассу, надо включить силу воли и остаться дома.

С2 Пилоты SMP Racing Сергей Сироткин, Стефан Сарразан и Егор Оруджев Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

— Календарь «Формулы-1» уже сократился на семь этапов. Как думаете, насколько вероятен старт 7 июня?

— Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год. К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя и старт сезона 7 июня маловероятен.

— Наверняка гонщикам, у которых заканчиваются контракты по итогам текущего сезона, будет непросто…

— По-разному. Те команды, на которых сильно скажется финансовый кризис, скорее всего, будут выплачивать неустойку своим пилотам и искать других гонщиков на меньшую зарплату. Но не думаю, что это коснется людей, кто стабильно дает результат. В следующем году свои контракты они получат.

— Все знают, что вы помогаете Роберту Шварцману, который после победы в «Формуле-3» перешел в «Формулу-2». Если сезон все-таки состоится, какой результат в новой серии стоит считать для него успешным?

— Роберту понравилась новая машина. Он поделился своими ощущениями после тестов и в принципе знает, где и как можно прибавить. Если говорить про результат, то всегда хорошо победить, но и быть в тройке в первом сезоне в «Формуле-2» будет здорово. Многие пилоты, в том числе Мик Шумахер, поедут второй сезон, поэтому конкуренция будет очень высокая.

С3 Роберт Шварцман Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— На прошлой неделе организаторы DTM опубликовали пересмотренную версию календаря чемпионата на сезон-2020. Предполагается проведение десяти этапов — один из них должен пройти в России, на недавно построенной под Санкт-Петербургом трассе «Игора Драйв». Дата российского этапа пока точно не определена — август или октябрь. Какой месяц был бы оптимальным?

— Идеально было бы в августе, в октябре погода в Петербурге и Ленобласти порой разочаровывает. Придется ездить на дождевых шинах, и будет довольно прохладно для болельщиков. Но в любом случае всё зависит от ситуации с распространением COVID-19. Конечно, очень бы хотелось, как можно скорее открыть историю «Игоры Драйв» — проведением яркой гонки DTM при полных трибунах.

— Вы говорили, что «Игора Драйв» — одна из лучших трасс в мире. Можете объяснить почему?

— Как у гоночного комплекса у «Игоры Драйв» нет аналогов в мире. Ведь кроме главного трека есть еще девять трасс для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. Благодаря этому на «Игору» можно приезжать всей семьей. Родители могут поучиться экстремальному вождению, а ребенка отправить на картинг. Если говорить про основную трассу, то она интересная — там есть сложные быстрые и медленные повороты.

— В 2019 году вы говорили, что хотите создать на «Игоре» собственную академию.

— Мы проговариваем этот момент, но конкретики я пока сообщить не могу. Важно провести этап DTM, получить обратную связь, что работает хорошо и чего непосредственно не хватает. Одним из инструментов развития может стать гоночная академия. Могу сказать, что этот проект в моих планах, а там поживем — увидим.

С4 Трасса «Игора Драйв» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В марте 2010 года вы провели дебютную гонку в «Формуле-1». Ее можно назвать самой запоминающейся в карьере?

— Многие спрашивают, какая гонка была самая запоминающаяся, но мне сложно выделить только один этап. Все были по-своему уникальны. Где-то мы выигрывали, где-то проигрывали, где-то процесс работы на этапе складывался качественно, но мы не брали очки. Со стороны это было незаметно, но я действительно ценю каждый момент в «Формуле-1». У меня всегда был один подход — полная самоотдача на трассе.

— Пик вашей медийной активности пришелся на Гран-при Абу-Даби. Там вы заняли шестое место, сдержав все атаки главного фаворита сезона-2010 Фернандо Алонсо, что не позволило ему стать чемпионом. Та гонка разве не стоит особняком?

— Этап в Абу-Даби для меня ничем не отличается от других. Тогда я заканчивал первый сезон в «Формуле-1» и по-прежнему был практически новичком. Третий сезон в «Катерхэме» был для меня гораздо более продуктивным. Жалко, что команда не могла бороться за высокие места, но как пилот я до конца осознал, как относиться к работе, и ехать на результат у меня получалось гораздо лучше. Если бы я был в более сильной команде, то практически уверен, что получилось бы всё по другому и я бы мог остаться в «Королевских гонках» гораздо дольше.

— Вы говорили, что в «Рено» с вами проводили занятия по общению со СМИ. Можете рассказать подробности?

— Я был довольно закрытым человеком, и мне сложно было найти общий язык с журналистами, разговаривал с ними довольно неохотно. На этих занятиях в «Рено» мне объяснили, что если задают вопрос по делу, то надо и отвечать основательно, делиться деталями. Не отвлекаться на телефон во время интервью, смотреть в глаза собеседнику, показывать, что тебе самому это интересно. Эти советы помогли мне в жизни и карьере. Я стал общаться со СМИ с большим желанием, можно сказать, на одном языке.

С5 Экипажи Виталия Петрова (Renault) и Фернандо Алонсо (Ferrari) на гонке Гран-при Абу-Даби, 2010 год Фото: ТАСС/imago sportfotodienst

— Где храните награду за третье место на Гран-при Австралии?

— У родителей.

— Правильно я понимаю, что в вашей карьере не было тяжелых повреждений в результате аварий?

— Да, было много разбитых машин, но я обошелся без серьезных травм и увечий. Были сильные перегрузки в поворотах. В том же Сильверстоуне. Первый поворот был очень быстрый, и там была кочка. И когда машина попала в эту точку, была сильная компрессия, хрустнула шея и защемило нерв. Пришлось делать уколы, чтобы выехать на трассу.

— Благодаря вам в России заметно повысились рейтинги «Формулы-1», а впоследствии появился и домашний этап «Королевских гонок». Существует мнение, что на «Сочи Автодром» довольно скучная трасса и очень мало вариантов для обгонов. Что вы думаете об этом?

— Не встречал профессиональных гонщиков, кто считает трассу в Сочи скучной. Я бы назвал ее сложной. Проехать идеальный круг там дано не каждому. Она широкая, поребрики гладкие, как и сама трасса. Надо на 100% использовать всю ее ширину и повороты, чтобы показать достойное время. К тому же с каждым кругом, от того, что на трассе проходит мало соревнований, она становится всё быстрее. Да, в Сочи нет подъемов и спусков, как в Спа, но пилотам нравится там гонять.

С6 Этап «Формулы-1» в Сочи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что скажете про атмосферу на трибунах на российском этапе?

— Многие российские любители автоспорта, кто хотел побывать на «Формуле-1», но по финансовым или иным причинам не мог отправиться на этап в Европу, наконец-то получили возможность вживую посмотреть за гонками. Поэтому атмосфера на трибунах действительно особенная.

— Вы любите играть в футбол. Кто из гонщиков «Формулы-1» делает это лучше всех?

— Если говорить из тех, с кем я играл лично, — это Джанкарло Физикелла и Михаэль Шумахер. Они выделялись на общем фоне.

— Уже думали о написании автобиографии?

— Пока еще нет, всему свое время.