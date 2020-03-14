Прямой эфир

Под Петербургом состоялась ежегодная церемония награждения чемпионов по автоспорту

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории комплекса «Игора Драйв» состоялась ежегодная торжественная церемония награждения чемпионов российского автоспорта во всех видах соревнований. Награды вручались в самых разных дисциплинах по итогам 2019 года: ралли, кольцевых гонках, кроссе и ралли-кроссе, трековых и ледовых гонках, ралли-рейдах, трофи-рейдах, картинге, дрэг-рейсинге, ретро-ралли, автомногоборье.

Сила скорости: трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2
Кольцевая трасса гоночного комплекса сможет принимать большинство международных серий

По традиции ежегодное мероприятие Российской автомобильной федерации (РАФ) собрало лучших российских автогонщиков, менеджеров команд, тренеров и владельцев спортивных объектов, ведущих автомобильных журналистов и руководителей средств массовой информации.

Также в рамках мероприятия РАФ вручила специальные награды профессионалам автомобильного спорта за особые достижения — проекты, которые способствовали дальнейшему развитию и популяризации автоспорта и автомобилизма в целом. Так, комплекс «Игора Драйв» получил приз в специальной номинации «Проект года» за перспективный проект автодрома. Соответствующий приз президент РАФ Виктор Кирьянов вручил представителю комплекса, многократному чемпиону России по ралли-рейдам, обладателю Кубка мира по ралли-рейда Владимиру Васильеву. Кроме того, Васильеву вручили лицензию РАФ на трассу для картинга.

Комплекс «Игора Драйв» был возведен в Приозерском районе Ленинградской области. Кольцевая трасса комплекса протяженностью 4086 м была построена знаменитым архитектором Германом Тильке. Она получила официальное признание на мировом уровне — трассе присвоена категория Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 2, что дает ей право принимать все гоночные серии.

Еще на этапе строительства создатели «Игора Драйв» решили не ограничиваться трассой для шоссейно-кольцевых гонок. В итоге под Санкт-Петербургом появился мультидром: кроме главного трека, здесь есть девять трасс для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. На всех площадках установлено искусственное освещение — то есть здесь можно проводить ночные гонки.

Всего «Игора Драйв» может вместить до 50 тыс. болельщиков. Причем многие фанаты будут смотреть гонки по-европейски, в зонах свободного размещения — не на сиденьях, а на так называемых «естественных трибунах».

Трассу смогут оценить не только профессионалы. В комплексе открыт центр контраварийной подготовки, автоклуб и детские школы мотокросса и картинга. На их базе юные гонщики смогут получить первые инженерные навыки и овладеть секретами профессионального вождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Игора Драйв» открывает набор волонтеров на международный этап DTM
Сила скорости: трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2
Кольцевая трасса гоночного комплекса сможет принимать большинство международных серий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020