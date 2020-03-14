Под Петербургом состоялась ежегодная церемония награждения чемпионов по автоспорту

На территории комплекса «Игора Драйв» состоялась ежегодная торжественная церемония награждения чемпионов российского автоспорта во всех видах соревнований. Награды вручались в самых разных дисциплинах по итогам 2019 года: ралли, кольцевых гонках, кроссе и ралли-кроссе, трековых и ледовых гонках, ралли-рейдах, трофи-рейдах, картинге, дрэг-рейсинге, ретро-ралли, автомногоборье.

По традиции ежегодное мероприятие Российской автомобильной федерации (РАФ) собрало лучших российских автогонщиков, менеджеров команд, тренеров и владельцев спортивных объектов, ведущих автомобильных журналистов и руководителей средств массовой информации.

Также в рамках мероприятия РАФ вручила специальные награды профессионалам автомобильного спорта за особые достижения — проекты, которые способствовали дальнейшему развитию и популяризации автоспорта и автомобилизма в целом. Так, комплекс «Игора Драйв» получил приз в специальной номинации «Проект года» за перспективный проект автодрома. Соответствующий приз президент РАФ Виктор Кирьянов вручил представителю комплекса, многократному чемпиону России по ралли-рейдам, обладателю Кубка мира по ралли-рейда Владимиру Васильеву. Кроме того, Васильеву вручили лицензию РАФ на трассу для картинга.

Комплекс «Игора Драйв» был возведен в Приозерском районе Ленинградской области. Кольцевая трасса комплекса протяженностью 4086 м была построена знаменитым архитектором Германом Тильке. Она получила официальное признание на мировом уровне — трассе присвоена категория Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 2, что дает ей право принимать все гоночные серии.

Еще на этапе строительства создатели «Игора Драйв» решили не ограничиваться трассой для шоссейно-кольцевых гонок. В итоге под Санкт-Петербургом появился мультидром: кроме главного трека, здесь есть девять трасс для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. На всех площадках установлено искусственное освещение — то есть здесь можно проводить ночные гонки.

Всего «Игора Драйв» может вместить до 50 тыс. болельщиков. Причем многие фанаты будут смотреть гонки по-европейски, в зонах свободного размещения — не на сиденьях, а на так называемых «естественных трибунах».

Трассу смогут оценить не только профессионалы. В комплексе открыт центр контраварийной подготовки, автоклуб и детские школы мотокросса и картинга. На их базе юные гонщики смогут получить первые инженерные навыки и овладеть секретами профессионального вождения.