Сила скорости: трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2

Новая российская трасса для шоссейно-кольцевых гонок комплекса «Игора Драйв» получила официальное признание на мировом уровне. Уникальной трассе длиной 4086 м, построенной под Санкт-Петербургом, присвоена категория Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 2 — теперь она получила право принимать все гоночные серии, кроме «Формулы-1». Соответствующий сертификат глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов вручил обладателю Кубка мира по ралли-рейдам и чемпиону России по ралли-рейдам Владимиру Васильеву. По его словам, получение категории Grade 2 — достойный ответ на очередной допинговый скандал, в который пытаются втянуть нашу страну.

Гоночный комплекс сделал важный шаг в своей истории, считает глава Международного консультативного комитета «Игора Драйв» Марко Пиччинини, десять лет руководивший командой «Феррари».

— Знаю, что получение категории Grade 2 — сложный и долгий процесс, — пояснил «Известиям» Марко Пиччинини. — Поэтому я искренне поздравляю команду «Игора Драйв», они сделали действительно великолепную работу. У этого уникального гоночного комплекса большое будущее.

Присвоение Grade 2 позволит «Игора Драйв» осуществить все свои планы. Уже известно, что совсем скоро кольцевая трасса комплекса примет этап знаменитой немецкой кузовной серии DTM. Контракт был заключен на три сезона. Первая гонка одной из самых престижных мировых серий пройдет уже в последний уикенд мая, в период белых ночей. Еще одной международной серией станет W series, которая пройдет как гонка поддержки в рамках этапа DTM.

Еще на этапе строительства создатели «Игора Драйв» решили не ограничиваться трассой для шоссейно-кольцевых гонок. В итоге под Санкт-Петербургом появился мультидром: кроме главного трека, здесь есть девять трасс для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. Особенно интересной получилась трасса для ралли-кросса: перепад высот здесь составляет 20 м. На всех площадках установлено искусственное освещение — то есть здесь можно проводить ночные гонки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов вручил сертификат Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 2 обладателю Кубка мира по ралли-рейдам и чемпиону России по ралли-рейдам Владимиру Васильеву

Архитектором «Игоры Драйв» стал немец Герман Тильке — творец многих современных автодромов, входящих в календарь гонок Гран-при «Формулы-1».

— Получение Grade 2 говорит о том, что это трасса соответствует самым высоким стандартам безопасности и может принимать любые гонки, кроме «Формулы-1», — пояснил «Известиям» обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев. — Для «Королевских гонок» потребуется другая категория (Grade 1), а для ее получения некоторые доработки в плане инфраструктуры и безопасности. У нас есть такой план, но получение этого статуса делается даже не ради «Формулы-1». Это в первую очередь очень престижно.

По словам Владимира Васильева, в перспективе будет необходимо модифицировать зоны вылета, установить поглощающие энергию отбойники TecPro и увеличить вместимость главной трибуны. Всего же «Игора Драйв» сможет вместить до 50 тыс. болельщиков. Причем многие фанаты будут смотреть гонки по-европейски, в зонах свободного размещения — не на сиденьях, а на так называемых «естественных трибунах».

Президент РАФ Виктор Кирьянов считает, что получение категории Grade 2 — достойный ответ на санкции в отношении нашей страны со стороны Международного антидопингового агентства (WADA).

— Лучший ответ после допингового скандала был дан чемпионатом мира по футболу в 2018 году, когда сотни тысяч иностранцев приехали и своими глазами увидели, что такое спорт в России и как к нему здесь относятся, — считает Виктор Кирьянов. — И такие ответы у России есть и сейчас. В Европе, а может быть, и в мире больше нет таких трасс, как «Игора Драйв», которая открыла новую главу в своей истории. Теперь здесь на десяти трассах официально будет проходить много интересных гонок и здесь будет очень шумно. В хорошем смысле этого слова.

Важно, что трассу могут оценить не только профессионалы. Центр контраварийной подготовки, автоклуб для всех любителей скорости и детские школы мотокросса и картинга. На их базе юные гонщики смогут получить первые инженерные навыки и овладеть секретами профессионального вождения. Ведь категория Grade 2 это еще и жесткие нормы безопасности.

— Любой участник любого мероприятия, будь это тест-драйв, либо тайм-атак (разновидность гонок, в которых пилоты соревнуются на лучшее время круга), либо какие-то иные автоспортивные мероприятия, понимает, что наш автодром полностью безопасен для езды, — отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков.

По его словам, трасса соответствует всем высочайшим стандартам безопасности, которые вообще существуют в мировом автоспорте.