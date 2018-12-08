Глава Международной автофедерации посетил строящийся комплекс «Игора Драйв»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт посетил строящийся под Санкт-Петербургом спортивно-развлекательный комплекс «Игора Драйв». Также всесезонный курорт посетили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр, Беглов, российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, гонщики Алексей Басов и Кирилл Ладыгин.

Комплекс по своим возможностям будет превосходить мировые аналоги. Здесь почти готовы 10 уникальных трасс которые позволят проводить как любительские, так и профессиональные соревнования.

«Я считаю, что все просто потрясены этим центром. Он может быть полезен не только для мотоспорта, но и для образования молодежи, а так же их поведения на дорогах в целом. Я уже говорил, на сколько важна безопасность на дорогах. К сожалению, из-за того, что многие ей пренебрегают происходит огромное количество аварий. Это случается из-за того, что людям просто не хватает знаний и практики, а здесь вы можете обучать людей», — подчеркнул Тодт.

По его мнению, комплекс будет полезен не только для авто- и мотоспорта, но и для образовательных целей.

«Центр — отличная возможность обучить людей правильному поведению на дороге, как вести себя в той или иной ситуации, понимать направление машины. К примеру, если вы хотите быстро поездить, на дорогах этого делать нельзя. А здесь – пожалуйста, потому что здесь соблюдены все меры безопасности. Чтобы люди не пострадали», — заявил он.

Организаторы обещают, что в скором будущем здесь будут открыты 10 трасс как для профессиональных, так и для любительских автосоревнований. Также начнут работу школа контраварийного вождения, детские школы мотокросса и картинга и автоклуб для всех любителей скорости.

Главный автор всех трасс нового комплекса — Герман Тильке, немецкий архитектор, автогонщик, инженер и разработчик трасс «Формулы-1» по всему миру.

«Уникальность этого комплекса в том, что он объединяет трассы, которые можно только представить, начиная от картинга и заканчивая мотокроссом. Тут можно проводить гонки любого уровня. Несомненно, этот комплекс будет способствовать развитию автоспорта в России. Сюда можно привлечь молодежь, вытащить их с улиц и усадить за руль», — подчеркнул он.

Тильке — автор знаменитых автодромов в Малайзии и Китае, Бахрейне и ОАЭ, США и Индии. Кроме того, он также работал над перестройкой легендарных трасс Autodromo Nazionale Monza, Nurburgring, Silverstone, Hockenheimring, Circuit de Barcelona-Catalunya, Fuji International Speedway. Всего Германом Тильке и его архитектурным бюро спроектировано более 75 гоночных трасс мирового уровня.