Прямой эфир

Ассамблея Международной автомобильной федерации откроется в Петербурге

0
Фото: официальный сайт Российской автомобильной федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Штрафы за гонки притормозили
Законопроект о наказании стритрейсеров раскритиковало правительство

В рамках деловой части ассамблеи пройдет более 50 мероприятий, которые будут посвящены мировой политике автоспорта в ближайший год. Торжественная церемония состоится на приеме в Русском этнографическом музее, неделю откроют президент FIA Жан Тодт (Франция) и президент РАФ Виктор Кирьянов.

Генеральная ассамблея FIA проходит при консультационной поддержке фонда «Росконгресс». 6 декабря на Дворцовой площади установят автомобили чемпионов мира для традиционного официального фото. Там же состоится встреча с российскими гонщиками — участниками Prize Giving Gala, чемпионами Европы по ралли 2018 года Алексеем Лукьянюком и Алексеем Арнаутовым, а также победителем Межконтинентального кубка по дрифту Георгием Чивчяном.

Кроме того, в этот день состоится международная встреча «Женщины в автоспорте», в которой примут участие гонщицы и топ-менеджеры автофедераций. Почетной гостьей мероприятия станет призер чемпионата мира по ралли Мишель Мутон.

7 декабря в рамках недели состоятся пресс-конференции президентов Международной и Российской автомобильных федераций Жана Тодта и Виктора Кирьянова, чемпионов мира по автомобильному спорту, а также церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту Prize Giving Gala 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконгресс» и «Роспатриотцентр» будут сотрудничать в сфере волонтерства
Мастер-класс по социальной рекламе прошел в Российской экономической школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017