Ассамблея Международной автомобильной федерации откроется в Петербурге

Открытие Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

В рамках деловой части ассамблеи пройдет более 50 мероприятий, которые будут посвящены мировой политике автоспорта в ближайший год. Торжественная церемония состоится на приеме в Русском этнографическом музее, неделю откроют президент FIA Жан Тодт (Франция) и президент РАФ Виктор Кирьянов.

Генеральная ассамблея FIA проходит при консультационной поддержке фонда «Росконгресс». 6 декабря на Дворцовой площади установят автомобили чемпионов мира для традиционного официального фото. Там же состоится встреча с российскими гонщиками — участниками Prize Giving Gala, чемпионами Европы по ралли 2018 года Алексеем Лукьянюком и Алексеем Арнаутовым, а также победителем Межконтинентального кубка по дрифту Георгием Чивчяном.

Кроме того, в этот день состоится международная встреча «Женщины в автоспорте», в которой примут участие гонщицы и топ-менеджеры автофедераций. Почетной гостьей мероприятия станет призер чемпионата мира по ралли Мишель Мутон.

7 декабря в рамках недели состоятся пресс-конференции президентов Международной и Российской автомобильных федераций Жана Тодта и Виктора Кирьянова, чемпионов мира по автомобильному спорту, а также церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту Prize Giving Gala 2018.