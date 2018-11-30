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Мастер-класс по социальной рекламе прошел в Российской экономической школе

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Креативный директор одного из ведущих рекламных агентств Leo Burnett Наталья Дундина провела мастер-класс по реализации проектов социальной рекламы в рамках презентации Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в Российской экономической школе. Об этом 30 ноября информирует пресс-служба фонда «Росконгресс».

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Мастер-класс получил название «Это возмутительно! Или как заставить общество передумать». В своем выступлении Дундина рассказала, как можно привлечь внимание общества к социальным проблемам с помощью нестандартных решений.

«На примере кейсов можно проследить, как люди в разных странах заставили общество по-другому смотреть на привычные проблемы. Ведь если подумать, то всё искусство, вся наука выросли именно на потрясении устоев, которые были до тебя», — пояснила креативный директор. Она также рассказала, как с помощью коммуникации в рекламе можно менять общества и какие инструменты для этого пригодятся.

Кроме того, замдиректора фонда «Росконгресс» по социальной деятельности Елена Маринина подчеркнула, что качественные социальные коммуникации способствуют формированию инклюзивной среды, воспитанию в обществе основных человеческих ценностей, и в результате возникает культура социальной ответственности и вовлеченности каждого в достижение общего блага.

Всероссийский конкурс «Инносоциум» был запущен в сентябре 2018 года. Он направлен на привлечение внимания к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, а также выявление и поощрение талантливых студентов в разработке и реализации коммуникационных социальных проектов.

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