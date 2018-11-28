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Компании обсудили тренды массового потребления на отраслевом завтраке в Москве

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Фото: roscongress.org
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Более 30 крупных российских и международных компаний приняли участие в отраслевом завтраке владельцев и руководителей бизнеса «Цифровая трансформация отрасли производства товаров массового потребления» 27 ноября. Об этом информирует организатор мероприятия, фонд «Росконгресс».

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Мероприятие прошло в формате клуба генеральных директоров и вице-президентов по цифровой трансформации. На завтраке, в частности, присутствовали представители компаний L’Oreal, Unilever, Procter & Gamble, MARS, ГК «Орими», ТК «Благо».

В начале перед собравшимися выступил консультант глобального офиса Coca-Cola по вопросам цифровой трансформации бизнеса Скотт Амикс, он представил доклад «Навигация по динамичному ландшафту рынка массового потребления». После этого участники обсудили угрозы и возможности российского и глобального рынков массового производства.

«Цифровизация — это глобальный вызов современности. Потребитель выступает двигателем всех цифровых изменений: сегодня он там, где ему максимально быстро, комфортно и в удобном для него месте предоставят продукт или услугу. Поэтому компаниям нужен новый подход, который требует гибкости, скорости реакции», — пояснил основатель и генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников.

Серия бизнес-мероприятий продолжится 5 декабря отраслевым завтраком «Цифровая трансформация банковской и финансовой отраслей».

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