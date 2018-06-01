Штрафы за гонки притормозили

Введение крупных штрафов для стритрейсеров откладывается — правительство не поддержало законопроекта о наказании за уличные гонки. Их организаторов и участников предлагалось карать штрафами до 1 млн рублей, а также лишением прав и свободы. Однако в своем официальном отзыве (есть у «Известий») кабмин раскритиковал документ за противоречивость и размытые определения. Эксперты отмечают, что бороться с самим явлением необходимо, но расходятся во мнениях по поводу необходимых для этого мер.

Пакет поправок о наказании за уличные гонки в Госдуме подготовили в декабре 2017 года после нескольких резонансных происшествий. Действия автохулиганов часто влекут за собой тяжкие последствия, но законодательство не предусматривает для них каких-либо ощутимых санкций, отмечалось в пояснительной записке к документу. Поэтому авторы предложили ввести в Уголовный и Административный кодексы новые статьи — «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования» (ст. 12.38 КоАП и ст. 264.2 УК). Тяжесть наказания зависела от того, впервые ли задержали стритрейсера, подчинился ли он законному требованию полицейского и был ли причинен ущерб имуществу и здоровью граждан. Штрафы за подобные нарушения, согласно законопроекту, должны составлять от 50 тыс. до 1 млн рублей и сопровождаться лишением прав. Также была предусмотрена и уголовная ответственность: для организаторов гонок — до двух лет лишения свободы, для их участников — до года.

Однако в представленной редакции правительство РФ законопроект не поддерживает, говорится в официальном отзыве. В частности, кабмин посчитал формулировку нового вида правонарушения недостаточно определенной. Текст статьи УК должен быть настолько ясным, чтобы каждый человек мог четко предвидеть последствия своих действий, указали в правительстве. Кроме того, в отзыве отмечено, что по некоторым пунктам наказание в законопроекте оказалось мягче, чем предусмотрено уже действующими нормами. Так, предлагалось установить штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей за езду «в местах, не предназначенных для движения транспорта», тогда как ч. 2 ст. 12.15 КоАП уже предусматривает штраф в 2 тыс. рублей за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД.

Документ будет доработан с учетом высказанных замечаний, заявил в беседе с «Известиями» замглавы думского комитета по безопасности, руководитель рабочей группы по подготовке предложений о наказании за автохулиганство Анатолий Выборный.

— Мы видим запрос общества на то, чтобы ввести наказание для стритрейсеров и автохамов, и понимаем, что такая проблема есть и ее нужно решать, — сказал депутат.

Предложенные изменения более чем актуальны, считает руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елена Батура, которая не согласна с негативной оценкой кабмина. По ее словам, резонансные случаи с участием так называемой золотой молодежи происходят из-за того, что стритрейсеры стремятся демонстративно нарушить правила.

— И если это не приводит к серьезным последствиям, то заканчиваются максимум наложением на нарушителя небольшого штрафа, что впоследствии не мешает ему повторять подобные выходки, ни с кем не считаясь, — пояснила Елена Батура.

Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе подчеркнул, что стритрейсинг — недешевое удовольствие, которым увлекаются обеспеченные люди.

— Они смеются, когда им выписывают штрафы в несколько тысяч рублей. Между тем, если такой человек поддастся куражу, машина становится неуправляемым орудием убийства. Простым повышением штрафов тут ничего не изменить. Может, если добавить хотя бы исправительные работы, заставить их улицы подметать, они наконец что-то поймут, — сказал «Известиям» эксперт.

С ним не согласен адвокат Андрей Радько. Он считает, что действующих норм вполне достаточно, а избыток похожих статей в КоАП и УК только запутает правоприменителей и вызовет всплеск коррупции. Статьи будут применяться к автовладельцам по усмотрению сотрудника ГИБДД, опасается юрист.

Нужно конкретизировать предложенные нормы и разделить нарушения, связанные с дорожным движением и с общественным порядком, полагает гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. Иначе неверные трактовки помогут виновным уйти от ответственности, заметил он.

Движение стритрейсеров существует не первое десятилетие и само по себе никуда не исчезнет, подчеркнул член Общественной палаты РФ Александр Козлов. По его мнению, нарушителей нужно наказывать, но для гонщиков, готовых соблюдать правила и соревноваться вне загруженных городских улиц, нужно выделять специальные участки в отдаленных зонах.