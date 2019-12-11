«Теперь займусь развитием молодежи»

После ухода из «Уильямса» в ноябре 2018 года пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин провел довольно интересный сезон. Он поучаствовал в гонках на выносливость (в том числе в знаменитой «24 часа Ле-Мана»), первым протестировал на трассе новые 18-дюймовые шины, которые будут установлены на автомобилях чемпионата в 2021 году, и активно работал над развитием болидов «Рено» и «Макларена», которые выдали самый удачный сезон за последние годы, заняв четвертое место в Кубке конструкторов. В беседе с «Известиями» дважды бронзовый призер «Формулы-2» объяснил причины успеха британского коллектива, а также рассказал, что нужно сделать Даниилу Квяту, чтобы сохранить место боевого пилота.

— Очередная уверенная победа Льюиса Хэмилтона принесла ему уже шестое чемпионство. На ваш взгляд, сможет ли он побить, казалось бы, вечный рекорд Шумахера по количеству титулов?

— Льюис очень уверенно выступает в последние годы, и завершившийся сезон не стал исключением. Его победа закономерна и логична. Если говорить про рекорд Михаэля, то пока команда «Мерседес» находится в очень хорошей форме, и, я думаю, это позволит Хэмилтону получить машину, способную выиграть в 2020 году и сравняться с Шумахером по количеству титулов (семь. — «Известия»). А в связи с серьезными изменениями в регламенте «Формулы-1» в 2021-м уже трудно что-то предугадать. Может быть много интересных раскладов. Поэтому британец как никто другой близок к величайшему достижению, и, мне кажется, он не упустит такой шанс. Но до конца я в этом не уверен.

— Чем можно объяснить неудачный сезон «Феррари», чья машина считалась самой быстрой в 2019 году?

— У итальянцев получился очень странный сезон. Они начали его как фавориты, очень ярко смотрелись на тестах, но потом их форма куда-то делась. Машина была нестабильна на разных типах трасс, на длинных дистанциях. После летнего перерыва они восстановились, выиграли три Гран-при подряд, а Леклер стал лучшим по числу завоеванных поулов. Это говорит о том, что в целом у «Мерседеса» не самая быстрая машина в пелотоне, но немцы были больше готовы к различным условиям и боролись за подиумы и победы во всех гонках сезона. В то время как у «Феррари» случались провалы.

— Как оцените сезон Даниила Квята, который выиграл долгожданный подиум для «Торо Россо» и еще девять гонок завершил в очковой зоне?

— У Дани получился непростой год в плане четкой оценки. С одной стороны, он вернулся более уверенным в себе, рассудительным и повзрослевшим пилотом. С другой — у него не было явного преимущества над своим партнером, новичком «Формулы-1» Алексом Албоном в первой половине сезона, а во второй он, можно сказать, потерпел поражение от Пьера Гасли (10/32 — по очкам, 2/7 — по квалификациям. — «Известия»). Конечно, в гонках он стал более стабильным, но в целом это был очень контрастный сезон. Особенно если наблюдать за этим со стороны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Льюис Хэмилтон

— Даниил Квят продлил контракт с командой. Какие цели он может ставить на следующий год?

— Самое главное — переломить тенденцию в конкуренции с Гасли. Ведь зная, как молниеносно руководство «Ред Булла» может менять решение, есть риск, что ему не простят такие выступления и быстро подыщут замену. Но, думаю, ему по силам на равных бороться с французом и обыграть его.

— На официальном сайте «Формулы-1» после каждого Гран-при публикуют чарт лучших гонщиков. Его формирует объединение из пяти экспертов на основании пяти ключевых характеристик — без влияния уровня машины. В итоге формируется как рейтинг лучших на заезде, так и топ-сильнейших пилотов сезона на основе комбинации всех предыдущих оценок. Квят вошел в топ-10, у Карлоса Сайнса — третье место. Вы доверяете этому рейтингу?

— Затрудняюсь ответить, поскольку не очень понимаю его механику. Если не ошибаюсь, речь идет о том рейтинге, где оцениваются торможение, ускорение, прохождение поворотов, агрессивность на трассе, борьба и прочее. Помню, в прошлом году я набрал больше всех баллов по какому-то параметру, хотя так и не понял, как они это посчитали. На мой взгляд, такие вещи сложно оценить, ведь это не компьютерная игра. И как их посчитать в отрыве от машины, ее баланса, настроек? Поэтому я не очень понимаю целесообразность такого рейтинга, на мой взгляд, он не объективен на 100%. Как элемент шоу, тема для обсуждения между болельщиками — да, может быть, это интересно.

— За счет чего так прибавил «Макларен», чьи пилоты были очень стабильны по ходу сезона. Допускаете вероятность, что в следующем году Карлос Сайнс и Ландо Норрис будут бороться за подиум на регулярной основе?

— Я бы ставил вопрос немного иначе: как команда с такой историей и такой этикой работы провалилась в прошлых сезонах. В этом сезоне я увидел «Макларен» изнутри (Сироткин был резервным пилотом британской команды. — «Известия»). Это было очень впечатляюще по сравнению с другими коллективами «Формулы-1», с которыми я работал. Поэтому их прогресс вовсе не стал для меня сюрпризом. У них была очень стабильная машина в этом году, сбалансированная под различные условия, поэтому почти на любых типах трасс, в любую погоду Карлос и Ландо могли выжимать максимум из болида. Обратный пример — «Рено». Мы могли быть чуть быстрее «Макларена» в подходящих для нас условиях, но выглядели гораздо медленнее, если условия немного менялись.

Думаю, в следующем году пилоты «Макларена» еще прибавят и возьмут больше чем один подиум.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Даниил Квят

— Ландо Норриса можно назвать лучшим дебютантом сезона? И кого вы считаете главным открытием?

— Новичком года признали Албона, но мне кажется, что Норрис был точно не слабее. Сайнс хоть и не чемпион мира, но очень хороший ориентир, и на его фоне Ландо выглядел очень уверенно и даже смог переиграть его к квалификациях (11/10). Поэтому если бы я расставлял оценки, то отдал бы приз ему. Хотя Албон тоже удивил. Да, он неплохо смотрелся в «Формуле-2», но я давно наблюдаю за его карьерой и никак не ожидал увидеть его в топ-команде «Формулы-1». Он молодец.

— Что скажете про Шарля Леклера, который в своем дебютном сезоне за «Феррари» опередил четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля — причем монегаск заработал не только больше очков, но также побед и поулов.

— Еще до начала сезона я говорил, что Леклер сможет переиграть Феттеля. Это было видно по его выступлениям в прошлом году. Он был быстрее Себастьяна как в квалификациях, так и в гонках (264/240 — по очкам: 9/12 — по квалификациям. — «Известия»). Плюс могу сказать, что ему очень часто не везло, гораздо больше, чем напарнику. Если бы Шарлю досталось чуть больше удачи, то разница между ними была бы еще более внушительной. Можно только поздравить его с такими выступлениями, у него феноменальные возможности развивать свою карьеру в «Феррари». Мы хорошо знакомы, он очень приятный парень, и дай бог, чтобы он использовал свой шанс и стал новым чемпионом.

— Что скажете про выступление «Рено» — команды, к которой вы имеете непосредственное отношение: 91 очко и пятое место в Кубке конструкторов — потолок для команды?

— Занять пятое место — это была минимальная задача, а реальная цель заключалась в том, чтобы закончить год четвертыми и цепляться за подиумы. Но мы, к сожалению, даже не приблизились к таким результатам. В общем и целом, машина была очень чувствительна к типу трассы, погоде и другим условиям. А учитывая, какие серьезные инвестиции получает команда и какие ожидания на нее возлагают, сезон можно считать неудачным. Это непростой момент для коллектива. Чтобы всё это преодолеть, надо выстроить новый план действий и развиваться еще быстрее. Темпов пока не хватает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Ландо Норрис

— «Уильямс» в этом году выступил еще хуже, чем в прошлом. Что происходит с командой, есть ли пути выхода из кризиса?

— Здесь вообще трудно что-то говорить. В сезоне-2018 у команды были фундаментальные просчеты в процессах и методах работы в построении автомобиля. Поэтому было понятно, что выход из кризиса займет много времени. Вопрос, насколько много. Вначале им надо пересмотреть свои взгляды на процесс, разобрать ошибки в системе и расчетах, которые регулярно совершаются. И только перестроив фундаментальную основу и начав работать по новым принципам и с новым оборудованием, попытаться создать что-то новое.

Думаю, команде надо сфокусироваться на машине 2021 года — под новый регламент. И попытаться извлечь из нее максимум. На следующий сезон изменений мало, и я не знаю, что должно случиться, чтобы команда с таким отставанием смогла не просто сократить отрыв, но и быть в состоянии бороться с другими соперниками.

— Была информация, что вы можете сесть за руль «Уильямса» на заключительном этапе чемпионата мира в Абу-Даби. Действительно велись такие переговоры?

— Да, такая вероятность была. Команда «Уильямса» обращалась ко мне с такой просьбой. Я был полностью готов заменить Джорджа Рассела, но ему стало лучше, и он провел полный уикенд.

— Какие у вас планы на следующий год? Уже определились с гоночной серией?

— В скором времени мы расскажем подробнее о моем направлении работы в межсезонье. Буду заниматься развитием молодежи, помогать детям в картинге, но подробнее сообщу позднее.