Британский титул: как Хэмилтон почти догнал Шумахера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира с рекордным для «Формулы-1» количеством очков в сезоне. Британец заработал 413 зачетных баллов. 34-летний пилот также приблизился к великому достижению Михаэля Шумахера — семь чемпионских титулов. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас впервые в карьере стал вице-чемпионом мира, а замкнул тройку лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого это тоже лучшее достижение в «Формуле-1». Россиянин Даниил Квят довольно успешно вернулся в «Королевские гонки» в качестве боевого пилота: он завоевал очки в десяти гонках, взял долгожданный подиум для «Торо Россо» и обеспечил себе место в команде на следующий сезон.

В погоне за Шумахером

Всего несколько лет назад казалось, что рекорд «Красного барона» по количеству титулов не побьет никто и никогда, но Хэмилтон и «Мерседес» уже очень близки к этому. В отличие от «Феррари», где Себастьян Феттель и Шарль Леклер ведут внутреннюю конкуренцию, или «Ред Булл», где Максу Ферстаппену зачастую мешает проявить свой талант мотор «Хонда», в «Мерседесе» всё выстроено так, чтобы Хэмилтон ощущал себя неоспоримым лидером коллектива и не сходил с дистанции из-за неожиданных технических неприятностей. С такой тактикой он может еще долго оставаться непобедимым.

— У Хэмилтона высокие шансы догнать и обойти Шумахера по числу титулов, — рассказал «Известиям» чемпион мира – 2015 в гонках на выносливость, победитель серии Ле-Ман-2004 Роман Русинов. — Льюис — очень талантливый, быстрый пилот, который умеет контролировать гонки. Понятно, что все машины в «Формуле-1» разные и главный соперник — твой напарник. К тому же у «Мерседеса» очень надежный автомобиль. Думаю, в следующем году ситуация не изменится и уже по итогам 2020-го у британца будет семь побед.

В целом немецкая команда доминирует в «Формуле-1», последний раз чемпионат и Кубок конструкторов другой коллектив выигрывал шесть лет назад (Себастьян Феттель, «Ред Булл» в 2013 году). С тех пор конкуренты даже близко не могут подступиться к «Мерседесу». Например, в этом году «Феррари» отстала от команды Хэмилтона на 235 очков. На двоих пилоты скудерии выиграли всего три заезда, у гонщиков «Мерседеса» — 15 побед (11 — у Хэмилтона, четыре — у Боттаса).

— Главная проблема «Феррари» связана с недоработками менеджмента команды, — считает экс-коммерческий директор команды «Катерхэм» Оксана Косаченко. — Очень много внимания уделялось тому, чтобы навести порядок внутри команды, разобраться, кто пилот номер один, кто — номер два. Это отвлекало внимание от работы над машиной. Судя по всему, руководитель команды Маттиа Бинотто взвалил на себя двойную ответственность и не смог справиться со всеми задачами. Либо он гениальный инженер, либо посредственный менеджер. На двух стульях сидеть очень тяжело.

Четыре с плюсом

Даниил Квят вернулся в пелотон после годичного отсутствия, причем в команду, откуда он был изгнан практически с позором. Руководство «Ред Булл» («Торо Россо» — вторая команда концерна) столкнулось с кадровыми проблемами в преддверии сезона-2019, поэтому ему пришлось забыть прошлые грехи россиянина и пригласить его в качестве боевого пилота в младшую команду. Весь 2018 год Квят был пилотом по развитию «Феррари», что пошло ему на пользу.

Гонщик стал более уверенным в себе, старался не допускать серьезных ошибок, регулярно набирал очки, а в июле смог добраться до подиума Гран-при Германии — первого для «Торо Россо» с 2008 года. Всё шло к тому, что Даниил вновь получит шанс проявить себя в «Ред Булл», но в команде решили заменить провалившегося француза Пьера Гасли на партнера Квята — тайца Алекса Албона.

Сам россиянин говорил, что спокойно отреагировал на эту ситуацию, но результаты говорят об обратном. Он «смазал» вторую часть сезона, набрав всего четыре очка в восьми последних гонках (у Гасли — 30 очков), а также получил штраф в Мексике и США за неправильные обгоны на последнем круге.

— На мой взгляд, Даня входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1» наряду с Хэмилтоном и Леклером, — подчеркнул Роман Русинов. — Хотелось бы видеть его в топовой машине, хотя даже в болиде «Торо Россо» он очень хорошо проявил себя, показал прекрасные результаты в ряде гонок. За этот сезон Квят заслужил четыре с плюсом. Надеюсь, в следующем году машина вновь позволит ему бороться за самые высокие места.

Успех «Макларена»

В топ-6 впервые с 2015 года смог попасть представитель команды, не входящей в «большую тройку» («Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл»). Карлос Сайнс из «Макларена» вырвал эту позицию у Пьера Гасли, благодаря обгону Нико Хюлькенберга на заключительном круге последнего этапа сезона в Абу-Даби.

В целом пилоты «Макларена» отлично проявили себя в сезоне, уверенно выиграв битву за четвертое место в Кубке конструкторов (145 очков, у «Рено» — 91). Это их лучший результат с 2012 года, тогда команда стала третьей.

— Успех «Макларена» можно определить тремя факторами: сменой руководства, инженерного состава и прекращением сотрудничества с «Хондой», — пояснила Оксана Косаченко. — К тому же это команда с такими амбициями, возможностями (не знаю, есть у кого-то еще такая роскошная база), она рано или поздно должна была выйти из кризиса. Поговаривают, что уже в следующем году британцы будут бороться за топ-3 в Кубке конструкторов.

Главное открытие

Шарль Леклер в первом же сезоне за «Феррари» сумел опередить четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля — причем монегаск заработал не только больше очков, но и опередил немца по числу побед и успехов в квалификации. Причем Леклер стал абсолютно лучшим по поулам, семь раз стартовав с первой позиции. Для «Феррари» это первое подобное достижение с 2004 года — последнего чемпионского сезона Михаэля Шумахера.

— Леклер очень близок к тому, чтобы превратиться в пилота, который в ближайшие годы будет претендовать на чемпионский титул, — сказал Роман Русинов. — В этом году гонщик доказал, как он хорош на трассе, оставив далеко позади Феттеля. В эту же категорию можно добавить Ферстаппена, но он менее стабилен. Поэтому, мне кажется, именно Леклер главный соперник Хэмилтона на ближайшие годы.

Проблемы продолжаются

Ожидаемо худшими в сезоне-2019 оказались гонщики «Уильямса» Роберт Кубица и Джордж Расселл — опытный поляк заработал одно очко, а англичанин (разгромивший напарника в квалификациях со счетом 21:0) ни разу не был классифицирован в топ-10. Для «Уильямса», за который в прошлом году гонялся россиянин Сергей Сироткин, это второй подряд провальный сезон.

— На мой взгляд, команде необходима структурная реорганизация, — отметила Оксана Косаченко. — Сейчас «Уильямс» превратился даже не в команду второго эшелона, он больше похож на коллектив «Формулы-2». Какие-то абсолютно нелогичные стратегические решения, эмоциональные высказывания. Плюс их подкосила длительная дискуссия с «Мерседесом». То они заявляли, что останутся на двигателях немецкого концерна, потом говорили, что найдут себе другого поставщика. Из-за этого с самого начала они много потеряли и не смогли нагнать по ходу сезона. При этом я абсолютно уверена в таланте Джорджа Рассела и способностях Роберта Кубицы. И списывать все проблемы на то, что два этих спортсмена не смогли использовать потенциал болида, категорически нельзя.

Следующий сезон «Формулы-1» стартует этапом в Австралии (13–15 марта), а завершится в Абу-Даби (27–29 ноября).