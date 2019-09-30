Шестой элемент: Хэмилтон приближается к рекордам Шумахера

Льюис Хэмилтон одержал в Сочи девятую победу в сезоне, еще на шаг приблизившись к шестому чемпионскому титулу. Гран-при России по-прежнему остается территорией «Мерседеса» — за шесть лет здесь выигрывали только гонщики «Серебряных стрел». Если учесть, что триумфаторами Гран-при Санкт-Петербурга 1913 и 1914 годов тоже становились пилоты машин Benz, можно считать, что доминирование немцев на российских трассах продолжается уже более 100 лет. Вторым в Сочи стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. А вот пилоты «Феррари», которые считались фаворитами этого этапа, провалились: Себастьян Феттель сошел с дистанции после отказа двигателя, Шарль Леклер закончил гонку на третьем месте, несмотря на успех в квалификации. Россиянин Даниил Квят так и не смог набрать очки на домашней трассе, но отечественных любителей автоспорта порадовал Роберт Шварцман, выигравший общий зачет «Формулы-3».

Немецкая традиция

Казалось, что в 2019 году победная серия «Мерседеса» в Сочи прервется. Все гонки после летнего перерыва выигрывали пилоты «Феррари». На тренировках и в квалификации пилоты итальянской команды тоже были быстрее. Но в этот раз удача от них отвернулась.

— Гонщики «Феррари» должны были выиграть гонку в Сочи, — заявил «Известиям» бывший пилот итальянской конюшни Жан Алези. — После перерыва в чемпионате у итальянцев, безусловно, быстрейшая машина пелотона. Об этом красноречиво свидетельствуют четыре подряд победы Леклера в квалификации. Но везение было на стороне «Мерседеса». После аварии и выезда машины безопасности немецкая команда очень грамотно сработала с пит-стопами. У Леклера был лишний пит-стоп, который не позволил ему бороться даже за второе место.

Льюис Хэмилтон одержал 82-ю победу в карьере и укрепил свое лидерство в общем зачете. Сейчас его отрыв от Боттаса составляет 73 очка и он может оформить итоговую победу уже в ближайших гонках.

— Хэмилтона можно поздравлять с чемпионским титулом, — сказал «Известиям» первый российский пилот в истории «Формулы-1» Виталий Петров. — Он уверен в своих силах и пока недосягаем для соперников. Можно ли сравнить его с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером? Я бы пока воздержался от таких оценок.

На втором и третьем местах после сочинского этапа «Формулы-1» закрепились Валттери Боттас и Шарль Леклер. Также стоит отметить, что «Ред Булл» и «Макларен» вновь заработали очки двумя машинами, а после четырех неудачных гонок в очковую зону вернулись гонщики «Хаас» — Кевин Магнуссен финишировал девятым.

Не попал в десятку

Даниил Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014-м, когда в календаре гонок впервые появился этап в Сочи. В том же сезоне россиянин пробился в топ-5 в квалификации — и эта позиция до сих пор остается лучшей за всю его карьеру в «Торо Россо». Спустя год, уже за рулем болида «Ред Булл» он занял в гонке пятое место. К сожалению, на этом приятные воспоминания о Гран-при России для уроженца Уфы заканчиваются.

В 2016 году Даниил дважды «бортанул» «Феррари» Себастьяна Феттеля, испортив гонку и себе, и титулованному немцу. Формально это стало причиной понижения Квята — на следующий день его отправили из «Ред Булл» в «Торо Россо», обратным курсом взяв в команду Макса Ферстаппена. После этого карьера нашего пилота развивалась волнообразно, но самое важное, что Квят все-таки выдержал мощный прессинг и вновь оказался на виду в «Королевских гонках».

Выступление в Сочи 25-летний пилот начал с конца стартовой решетки из-за замены элементов силовой установки, но удачный старт позволил ему отыграть сразу несколько позиций. В итоге Квят до последних кругов дистанции боролся за попадание в топ-10, но закончил гонку 12-м. В личном зачете российский гонщик опустился на 12-ю строчку и не может набрать очки три заезда подряд.

— Жаль, что мы не смогли взять очки, но в целом Даниил показал хороший результат, учитывая проблемы перед гонкой, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель «Торо Россо» Франц Тост. — Пилот и команда сделали всё, что могли, а очки в этом сезоне у нас еще обязательно будут. В целом Квят отлично проводит сезон, обеспечивает обратную связь инженерам, справляется со сложными условиями и не боится атаковать на трассе — мы им довольны.

Не стоит забывать, что Даниил Квят — единственный гонщик из команд, не входящих в первую тройку, который смог подняться на подиум в этом сезоне. Россиянин занял третье место на Гран-при Германии.

— Мне нравится, как Даня выступает после возвращения в «Формулу-1», — заявил «Известиям» президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов. — У него появилось спокойствие и уверенность в своих силах, которых не хватало в начале карьере. Жаль, что ему не всегда везет. Как, например, в этот раз в Сочи. Но он отличный пример для молодого поколения — Квят всего добился сам, ему не помогали крупные спонсоры. Будем верить, что ему еще предоставится шанс выступать за топ-команду и бороться за подиумы.

Шумахер — на очереди

Еще одной приятной новостью для российских болельщиков стала победа 20-летнего Роберта Шварцмана в общем зачете «Формулы-3». В двух гонках в Сочи он занял второе и третье места, впервые за шесть лет (со времен победы Даниила Квята в GP3) став лучшим гонщиком молодежных серий из России. Пилот «Према» с начала сезона возглавлял общий зачет и удерживал лидерство до финала. В общей сложности Роберт уже 10 раз поднимался на подиум: одержал три победы, четырежды становился вторым и трижды третьим.

После нынешнего сезона болельщики, скорее всего, увидят Шварцмана в болиде «Формулы-2», а в 2021 году у него появится реальная возможность дебютировать в «Королевских гонках», считают эксперты. Несмотря на то что решетка «Формулы-1» через год может измениться до неузнаваемости, главная задача Роберта остается прежней — опередить пилота семьи «Феррари». В этом году он разнес Маркуса Армстронга. На очереди — Мик Шумахер, который, по-видимому, остается в «Формуле-2» на второй год.

— Роберт показал, что он прекрасных гонщик, — продолжил глава РАФ Виктор Кирьянов. — Теперь будем ждать от него новых подвигов уже в новом классе. Думаю, он точно не затеряется в «Формуле-2». И, конечно же, ждем, что его пригласят в «Королевские гонки».

Сочинский этап окончательно завершил европейский сезон в «Формуле-1». Через две неделе борьба за титул продолжится в Японии.