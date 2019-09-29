По пути Квята: Шварцман повысил свои шансы на попадание в «Формулу-1»

Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман занял второе место в первой гонке в Сочи и стал чемпионом обновленной «Формулы-3». Пилот программы SMP Racing с начала сезона возглавлял общий зачет и удерживал лидерство до финала. 20-летний Шварцман в общей сложности девять раз поднимался на подиум: он одержал три победы, четырежды становился вторым и дважды третьим. Шварцман первый за шесть лет (со времен победы Даниила Квята в GP3) лучший гонщик молодежных серий из России. По мнению экспертов, такие результаты позволят уроженцу Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет получить шанс в одной из команд «Формулы-1».

Перед субботней гонкой в Сочи единственным соперником Шварцмана в борьбе за чемпионство оставался его партнер по команде «Према» Джехан Дарувала из Индии. Российскому гонщику было достаточно финишировать на шестом месте, чтобы обеспечить себе титул. Дарувала, стартовавший со второй позиции, провалил начало гонки и завершил ее пятым. Россиянин начал гонку с поул-позиции и пропустил вперед своего напарника Маркуса Армстронга, однако впоследствии вернул себе лидерство. На последнем круге Армстронг обогнал Шварцмана и стал победителем гонки. В общем зачете к настоящему моменту у россиянина 202 очка, он опережает ближайшего преследователя на 45 баллов.

— Рад, что мне удалось оформить чемпионство в первой гонке в Сочи из двух, — признался «Известиям» Роберт Шварцман. — Болельщики очень здорово меня поддерживали, это особенное ощущение — выступать на домашнем этапе. Жаль, что не получилось победить в гонке, но я доволен итоговым результатом. Сезон сложился очень удачно, и теперь можно немного перевести дух и проехать последнюю гонку в свое удовольствие.

В прошлом году Шварцман стал третьим в европейской «Формуле-3» и победил в Toyota Racing Series. В 2017-м Роберт оказался первым российским гонщиком, приглашенным в академию «Феррари». Сейчас ее выпускник — Шарль Леклер — не только выступает за «Феррари», но и выиграл уже два этапа в этом сезоне.

— Могу только поздравить Роберта с таким успехом в «Формуле-3», — отметил в разговоре с «Известиями» Шарль Леклер. — В обновленной серии была очень высокая конкуренция, но Шварцману удалось доминировать практически весь сезон. Безусловно, это талантливый гонщик, у которого наверняка будет шанс попасть в «Формулу-1».

Победа в «Формуле-3» позволяет Шварцману получить лицензию для участия в «Формуле-1», но сам спортсмен пока не думает о такой возможности. Ранее в СМИ сообщалось, что Роберт будет одним из кандидатов на роль боевого пилота «Альфа Ромео».

— Лично я ни с кем не общался из представителей «Формулы-1», это делают мои менеджеры, — подчеркнул Роберт Шварцман. — Я делаю свою работу на трассе и не отвлекаюсь на посторонние вещи. Возможное попадание в «Альфа Ромео»? Ничего не знаю об этом.

Скорее всего, пилот проведет следующий сезон в «Формуле-2» — очень сложной серии. Например, в свой дебютный сезон в Ф-2 один из самых перспективных пилотов, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик идет только на 11-м месте.

— Всё возможно (попадание Шварцмана в Ф-1. — «Известия»), но думаю, что следующий сезон Роберту лучше провести в «Формуле-2», — рассказал «Известиям» чемпион мира 1997 года Жак Вильнев. — Ему еще надо набраться опыта перед переходом в «Формулу-1», и сезон в такой тяжелой серии, как «Формула-2», поможет ему стать увереннее в своих силах и посоревноваться в условиях жесточайшей конкуренции. К этому надо привыкнуть.

Как и Даниил Квят, Роберт Шварцман перешел в «Формулы» из категории KF3. В 2013 году он стал четвертым в юниорском чемпионате Европы по картингу и первым среди россиян поднялся на пьедестал мирового первенства, завоевав бронзу в классе KF Junior. Этого хватило гонщику, чтобы миновать более старшие классы KF и KZ2 на пути к гонкам с открытыми колесами. Почти год Шварцман провел в молодежном итальянском чемпионате, работая тест-пилотом в ожидании разрешения на участие в заездах «Формул».