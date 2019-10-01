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«Даже матерюсь теперь по-итальянски»

Гонщик Даниил Квят — о любви к чужим языкам, возможной смене команды и перспективах Роберта Шварцмана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Даже матерюсь теперь по-итальянски»
2019-09-30 14:46:41">
2019-09-30 14:46:41
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят проводит неплохой год в «Формуле-1». Во-первых, 25-летний уроженец Уфы — единственный гонщик из команд, не входящих в топ-3 («Мерседес», «Феррари», «Ред Булл»), который смог подняться на подиум в этом сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии. Во-вторых, он стал делать меньше ошибок в сложных ситуациях. На домашнем этапе Квят не смог пополнить свой очковый запас, финишировав 12-м, но стоит учитывать, что Даниил стартовал с последнего места из-за замены элементов силовой установки.

В интервью «Известиям» Даниил Квят рассказал о тяжелом уикенде в Сочи, превосходстве Льюиса Хэмилтона над остальными гонщиками пелотона, победе Роберта Шварцмана в «Формуле-3» и своих увлечениях вне спорта.

квят
спорт формула 1 сочи даниил квят

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят принимает участие в гонке на 16-м этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Из-за всех проблем с машиной 12-е место — это был потолок для вас в Сочи?

В сложившейся ситуации мы сделали всё, что могли. В течение уикенда было много проблем с двигателем, но саму гонку я могу смело занести себе в актив. Я до последнего круга боролся за попадание в топ-10, совершил ряд обгонов. Думаю, команда заслужила очки в этой гонке, но расстраиваться не стоит.

Также хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали меня на протяжении заезда. Домашний этап — это отличные эмоции. Несмотря на всю медианагрузку, которую он предполагает, я всегда с радостью жду гонки в Сочи.

квят
спорт формула 1 сочи даниил квят
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вы не смогли набрать очки в третьей гонке подряд, причем в Италии шли на шестом месте, а потом начались проблемы с мотором. На вас не давит эта ситуация?

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— За пять сезонов в «Формуле-1» я привык, что у тебя могут быть удачные периоды и такие, когда ты вроде бы всё делаешь правильно, но результата нет. Сейчас я гораздо легче переживаю локальные неудачи. Впереди еще пять гонок, и у меня будут шансы попасть в очковую зону. Надеюсь, это получится сделать уже в Японии (следующий этап пройдет на трассе Сузука. — «Известия»).

— Вы сказали, что давно знали о решении боссов «Ред Булл» оставить вас в «Торо Россо» на следующий год. Хотя многие эксперты считают, что вы заслужили еще один шанс попробовать себя в главной команде. У вас хватит мотивации вновь доказывать свою состоятельность в 2020 году?

Главное, что я остаюсь в «Формуле-1». Это награда за мою работу в этом году. А что касается мотивации, то она, безусловно, будет. Быть пилотом болида «Формулы-1» — моя любимая работа, к тому же я люблю «Торо Россо». В этой команде работают много людей, которые стали мне очень близкими за все эти годы.

квят
даниил квят спорт формула 1 сочи

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят перед началом третьей сессии свободных заездов 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Ваши интересы представляет один из самых влиятельных менеджеров мира автоспорта Николя Тодт. Он также считает, что вам надо остаться в «Торо Россо»?

— Да, в этом плане мы на одной волне. Мне надо хорошо делать свою работу в «Торо Россо», выжимать максимум из машины.

— Западные СМИ писали: у вас будет шанс оказаться в «Альфа Ромео», учитывая, что это команда-сателлит «Феррари», где о вас остались самые хорошие воспоминания. Можете как-то прокомментировать эту информацию?

— Ничего не знаю про ситуацию в «Альфа Ромео» и сконцентрирован только на своей команде.

— Какую бы оценку дали себе за этот сезон?

— Оценки пусть лучше дадут руководители команды, я же могу лишь сказать, что доволен собой. В этом году у меня было много хороших гонок, был долгожданный подиум для команды (машина «Торо Россо» попала в тройку впервые за 11 лет). К тому же я стал допускать меньше ошибок, лучше контролировать себя.

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Формула-1 в Сочи
С 26 по 29 сентября на сочинском автодроме прошел очередной этап «Формулы-1». Гран-при России проводится в Олимпийском парке с 2014 года. Подробности о 16-м этапе «Королевских гонок» — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Формула-1 в Сочи
Помимо гонок, для гостей мероприятия была подготовлена большая развлекательная программа. Все обладатели билетов могли посетить концерты российских рок-групп «Ленинград», «Мумий Тролль» и «Ночные снайперы». Кроме того, в дни проведения Гран-при России действовала выставка современного искусства «Королевские гонки»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Формула-1 в Сочи
В первый день мероприятия для болельщиков был открыт проход на пит-лейн: можно было погулять вдоль боксов и понаблюдать за подготовкой команд к гонкам. Также в четверг прошла автограф-сессия, где каждый желающий мог получить автограф любимого пилота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Льюис Хэмилтон
Выступающий за команду «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Льюис Хэмилтон
Для Хэмилтона это 82-я победа в карьере и девятая в сезоне. Он укрепил свое лидерство в зачете и приблизился к шестому чемпионству
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Валттери Боттас
Его партнер по команде — Валттери Боттас — занял второе место
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Формула-1 в Сочи
В сочинском этапе «Формулы-1» за все шесть лет проведения Гран-при России выигрывали только гонщики Mercedes, а Льюис Хэмилтон одержал здесь победу в четвертый раз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Даниил Квят, Нико Хюлькенберг
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят и немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг из команды «Рено» на автограф-сессии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Даниил Квят
Даниил Квят начал гонку в конце стартовой решетки и финишировал лишь на 12-м месте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Формула-1 в Сочи
Российский автогонщик дебютировал в «Королевских гонках» за команду «Торо Россо» в 2014 году, а на следующий год перешел в «Ред Булл». В 2017 году Квят потерпел серию неудач и был исключен из команды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Даниил Квят
Для Даниила Квята эта гонка стала первым домашним этапом после возвращения в «Формулу-1»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Феррари
Пилоты Ferrari считались фаворитами этого этапа гонки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Себастьян Феттель
Пилот Ferrari Себастьян Феттель лидировал в гонке, но сошел с дистанции из-за поломки двигателя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Шарль Леклер
У Шарля Леклера был лишний пит-стоп, в результате которого он закончил гонку на третьем месте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Берни Экклстоун
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун также посетил Гран-при России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Формула-1 в Сочи
Механики команды «Рейсинг Пойнт» на пит-лейне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер на пьедестале
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Попасть в топ-10 в личном зачете — ваша цель на остаток сезона?

— Не сказал бы, что это цель, но было бы приятно.

— Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал практически недосягаем для конкурентов после Гран-при России и приблизился к шестому чемпионскому титулу. Он лучший гонщик мира последнего десятилетия?

По своей уверенности, уровню, классу машины Льюис действительно лучший. Он долго добивался этого баланса и в итоге вывел команду на новый уровень. Сейчас сложно кого-то сравнить с Хэмилтоном.

Льюис Хэмилтон
формула 1 сочи Льюис Хэмилтон

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, занявший первое место в гонке на 16-м этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019, на церемонии награждения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— А кто лучший гонщик в истории?

— Назову Михаэля Шумахера.

— В Сочи чемпионом в «Формуле-3» стал Роберт Шварцман. Последний раз россиянин выигрывал молодежную серию шесть лет назад, и это была ваша победа в GP3. Как оцените перспективы Роберта повторить ваш путь и пробиться в «Королевские гонки»?

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— Хочу поздравить Роберта с этим успехом. А что касается перспектив, то мне сложно об этом говорить. Он талантливый гонщик, который попал в академию «Феррари». Талант у него есть, а как будет складываться дальше — покажет только время.

— После GP3 вы сразу попали в «Формулу-1», Шварцман проведет еще минимум один сезон в «Формуле-2»...

— У каждого свой путь. Опять же, могу пожелать ему только успехов.

— Вы говорили, что в детстве больше всего любили изучение иностранных языков. На каких свободно говорите?

— Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов.

— Как часто вы говорите по-русски?

— Редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.

квят
формула 1 сочи даниил квят
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Материтесь на родном языке?

— Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11–12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне.

— Чем интересуетесь, помимо спорта?

— Люблю музыку. Особенно из 70-х и 80-х. Из современных групп выделю Kings of Leon и еще есть пару инди-рок групп, которые постоянно слушаю.

— Если есть свободное время, предпочтете послушать музыку?

— Не всегда. Люблю почитать, посмотреть хорошее кино. Правда, в последнее время пристрастился к сериалам.

— Рождение дочери сильно изменило вас как человека?

— Пока я не осознал это на все 100%. Чуть позже смогу ответить на этот вопрос.

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