«Даже матерюсь теперь по-итальянски»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят проводит неплохой год в «Формуле-1». Во-первых, 25-летний уроженец Уфы — единственный гонщик из команд, не входящих в топ-3 («Мерседес», «Феррари», «Ред Булл»), который смог подняться на подиум в этом сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии. Во-вторых, он стал делать меньше ошибок в сложных ситуациях. На домашнем этапе Квят не смог пополнить свой очковый запас, финишировав 12-м, но стоит учитывать, что Даниил стартовал с последнего места из-за замены элементов силовой установки.
В интервью «Известиям» Даниил Квят рассказал о тяжелом уикенде в Сочи, превосходстве Льюиса Хэмилтона над остальными гонщиками пелотона, победе Роберта Шварцмана в «Формуле-3» и своих увлечениях вне спорта.
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят принимает участие в гонке на 16-м этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019
— Из-за всех проблем с машиной 12-е место — это был потолок для вас в Сочи?
— В сложившейся ситуации мы сделали всё, что могли. В течение уикенда было много проблем с двигателем, но саму гонку я могу смело занести себе в актив. Я до последнего круга боролся за попадание в топ-10, совершил ряд обгонов. Думаю, команда заслужила очки в этой гонке, но расстраиваться не стоит.
Также хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали меня на протяжении заезда. Домашний этап — это отличные эмоции. Несмотря на всю медианагрузку, которую он предполагает, я всегда с радостью жду гонки в Сочи.
— Вы не смогли набрать очки в третьей гонке подряд, причем в Италии шли на шестом месте, а потом начались проблемы с мотором. На вас не давит эта ситуация?
— За пять сезонов в «Формуле-1» я привык, что у тебя могут быть удачные периоды и такие, когда ты вроде бы всё делаешь правильно, но результата нет. Сейчас я гораздо легче переживаю локальные неудачи. Впереди еще пять гонок, и у меня будут шансы попасть в очковую зону. Надеюсь, это получится сделать уже в Японии (следующий этап пройдет на трассе Сузука. — «Известия»).
— Вы сказали, что давно знали о решении боссов «Ред Булл» оставить вас в «Торо Россо» на следующий год. Хотя многие эксперты считают, что вы заслужили еще один шанс попробовать себя в главной команде. У вас хватит мотивации вновь доказывать свою состоятельность в 2020 году?
— Главное, что я остаюсь в «Формуле-1». Это награда за мою работу в этом году. А что касается мотивации, то она, безусловно, будет. Быть пилотом болида «Формулы-1» — моя любимая работа, к тому же я люблю «Торо Россо». В этой команде работают много людей, которые стали мне очень близкими за все эти годы.
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят перед началом третьей сессии свободных заездов 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019
— Ваши интересы представляет один из самых влиятельных менеджеров мира автоспорта Николя Тодт. Он также считает, что вам надо остаться в «Торо Россо»?
— Да, в этом плане мы на одной волне. Мне надо хорошо делать свою работу в «Торо Россо», выжимать максимум из машины.
— Западные СМИ писали: у вас будет шанс оказаться в «Альфа Ромео», учитывая, что это команда-сателлит «Феррари», где о вас остались самые хорошие воспоминания. Можете как-то прокомментировать эту информацию?
— Ничего не знаю про ситуацию в «Альфа Ромео» и сконцентрирован только на своей команде.
— Какую бы оценку дали себе за этот сезон?
— Оценки пусть лучше дадут руководители команды, я же могу лишь сказать, что доволен собой. В этом году у меня было много хороших гонок, был долгожданный подиум для команды (машина «Торо Россо» попала в тройку впервые за 11 лет). К тому же я стал допускать меньше ошибок, лучше контролировать себя.
— Попасть в топ-10 в личном зачете — ваша цель на остаток сезона?
— Не сказал бы, что это цель, но было бы приятно.
— Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал практически недосягаем для конкурентов после Гран-при России и приблизился к шестому чемпионскому титулу. Он лучший гонщик мира последнего десятилетия?
— По своей уверенности, уровню, классу машины Льюис действительно лучший. Он долго добивался этого баланса и в итоге вывел команду на новый уровень. Сейчас сложно кого-то сравнить с Хэмилтоном.
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, занявший первое место в гонке на 16-м этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» ВТБ Гран-при России 2019, на церемонии награждения
— А кто лучший гонщик в истории?
— Назову Михаэля Шумахера.
— В Сочи чемпионом в «Формуле-3» стал Роберт Шварцман. Последний раз россиянин выигрывал молодежную серию шесть лет назад, и это была ваша победа в GP3. Как оцените перспективы Роберта повторить ваш путь и пробиться в «Королевские гонки»?
— Хочу поздравить Роберта с этим успехом. А что касается перспектив, то мне сложно об этом говорить. Он талантливый гонщик, который попал в академию «Феррари». Талант у него есть, а как будет складываться дальше — покажет только время.
— После GP3 вы сразу попали в «Формулу-1», Шварцман проведет еще минимум один сезон в «Формуле-2»...
— У каждого свой путь. Опять же, могу пожелать ему только успехов.
— Вы говорили, что в детстве больше всего любили изучение иностранных языков. На каких свободно говорите?
— Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов.
— Как часто вы говорите по-русски?
— Редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.
— Материтесь на родном языке?
— Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11–12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне.
— Чем интересуетесь, помимо спорта?
— Люблю музыку. Особенно из 70-х и 80-х. Из современных групп выделю Kings of Leon и еще есть пару инди-рок групп, которые постоянно слушаю.
— Если есть свободное время, предпочтете послушать музыку?
— Не всегда. Люблю почитать, посмотреть хорошее кино. Правда, в последнее время пристрастился к сериалам.
— Рождение дочери сильно изменило вас как человека?
— Пока я не осознал это на все 100%. Чуть позже смогу ответить на этот вопрос.