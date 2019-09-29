Пилот Ferrari Феттель сошел с трассы на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Немецкий гонщик Себастьян Феттель, выступающий за Scuderia Ferrari, сошел с трассы во время этапа чемпионата «Формулы-1», проходящего в Сочи, в воскресенье, 29 сентября.

Феттель завершил гонку на 28 круге из 53. Он вылетел с трассы на одном из поворотов по неизвестной причине и сошел с дистанции.

По состоянию на 15:40 мск в сочинском Гран-при лидирует британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, вторую позицию с отставанием в 4 секунды удерживает его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место занимает Шарль Леклер из Ferrari. Он отстает от Хэмилтона на 5.8 секунд.

Накануне, 28 сентября, Леклер занял первое место в квалификации. Вторым приехал Хэмилтон, третьим — Феттель.

Себастьян Феттель одержал победу на предыдущем этапе чемпионата, проходившем в Сингапуре. Его победа стала третьей подряд для Ferrari: Шарль Леклер финишировал первым ранее в гонках в Бельгии и Италии.