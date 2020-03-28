Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил гражданам пособия и пенсии за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства в пятницу, 27 марта.

Согласно сообщению, выплату пенсий и пособий фонд профинансировал досрочно в связи с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля.

Отмечается, что средства для выплат в период с 30 марта по 8 апреля были направлены ряду доставочных организаций, в том числе «Почте России», 26 марта. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей пойдут на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта еще 356 млрд рублей были направлены кредитным организациям для выплат в период с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» для выплат в период с 9 по 12 апреля. Всего Пенсионный фонд направил на выплаты 469,2 млрд рублей.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Градоначальник заявил, что предоставит таким жителям разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

Кроме того, Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 28 марта, всего в мире подтверждено свыше 596 тыс. случаев заболевания, скончались более 27,3 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 1036.

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