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Туристические объекты закрывают в Янтарном под Калининградом

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Все туристические объекты будут закрыты в поселке Янтарный Калининградской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Заливатский. Он обратил внимание, что, судя по числу броней в отелях, жители и гости региона решили воспользоваться дополнительными нерабочими днями и устремились к морю.

Заливатский попросил тех, кто уже купил билеты и решил приехать в Янтарный, не делать этого и остаться дома. В интервью «Калининград.Ru» он сообщил, что сроки возобновления работы гостиниц пока не определены. Но закрыты они будут с субботы, 28 марта.

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Администрация Янтарного пообещала проинформировать представителей туристического сообщества о тех формах помощи, на которую они могут рассчитывать. Он пообещал сделать всё для того, чтобы через месяц-два инфраструктура Янтарного была готова к приему гостей.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей. В Калининградской области до 5 апреля будут закрыты детские сады и другие учреждения. Заведения общепита перейдут на режим доставки. Работу продолжат аптеки, службы быта и магазины.

По данным на 27 марта, заболевание коронавирусом диагностировано у 1036 человек в России. За последние сутки вирус выявили у 196 человек. Трое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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