Названы шесть видов помогающих в борьбе с коронавирусом продуктов

В Японии специалисты по питанию составили список продуктов, помогающих за счет усиления иммунитета улучшить сопротивляемость организма инфекциям, в том числе коронавирусной. Об этом в пятницу, 27 марта, пишет «Свободная пресса».

Имбирь и чеснок являются лидерами по защите организма. В корне имбиря содержатся витамины группы В, А, аскорбиновая кислота, цинк, кальций, йод. Активное вещество корня имбиря — гингерол — значительно смягчает воспалительные процессы и хронические боли. Также имбирь способствует очистке организма от многих токсинов. Наряду с чесноком, он укрепляет организм и повышает сопротивляемость заболеваниям.

Куркума стоит на втором месте. Куркумин считается очень мощным иммунным стимулятором и природным антибиотиком.

Ягоды и мед заняли третью и четвертую строчки. Причем замороженные ягоды несильно теряют свои целебные характеристики, передает НСН.

Все продукты с витамином С: квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, петрушка, укроп, цитрусовые, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма выделены в пятую группу.

На шестом месте расположились морская капуста и все разноцветные овощи.

23 марта главный внештатный специалист-невролог минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Ринат Богданов рассказал, что бананы, сыр и шоколад входят в число продуктов, потребление которых влияет на повышение настроения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, выздоровели 124 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.

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