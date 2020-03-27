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Находящаяся во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

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Фото: Администрация Тамбовской области
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Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может вернуться в Россию из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат тамбовской городской думы Алексей Власкин.

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По его словам, премированы были муниципальные служащие, работающие на постоянной основе, руководители горизбиркома и контрольно-счетной палаты.

Решение о выдаче премий принимали местные парламентарии. «Основанием для невыплаты премии были бы недостатки в работе, которую выполняют эти должностные лица», — цитирует депутата «Газета.ру».

Между тем мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью.

24 марта в администрации Тамбовской области сообщили, что по возвращении на родину Макаревич уйдет на карантин. На своей странице в Facebook мэр города сообщила о нахождении во Вьетнаме под наблюдением специалистов.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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