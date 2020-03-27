Дети нашли пакет с человеческими останками в московском парке

Дети обнаружили пакет с человеческими останками в лесу в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Страшную находку обнаружили в Тропаревском парке. По предварительным данным, в пакете находились отрубленные голени и стопы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все связанные с делом обстоятельства.

24 марта в том же парке обнаружили фрагменты человеческих рук, пишет телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Принадлежат останки одному человеку или разным людям — пока неясно.