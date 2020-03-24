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Уголовное дело историка Соколова поступило в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Уголовное дело по обвинению историка Олега Соколова в убийстве его аспирантки поступило в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, 24 марта.

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Ученый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса России («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»), сказано в Telegram-канале пресс-службы.

По версии обвинения, 8 ноября в своей квартире Соколов убил свою знакомую Анастасию Ещенко. Стрелял обвиняемый из незаконно хранившегося в квартире обреза, сделанного из охотничьего карабина. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

«С целью сокрытия следов преступления Соколов хранил труп в квартире примерно до 22:30 08.11.2019, после чего с 22:30 до 03:08 09.11.2019 расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку», — сказано в сообщении.

Материалы дела переданы судье, к производству дело пока не принято.

18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Соколова завершено.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

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