Адвокат пообещал раскрыть результаты собственного расследования дела Соколова

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил в понедельник, 23 марта, что СМИ слишком «демонизируют» его подзащитного. Также юрист пообещал раскрыть результаты собственного расследования убийства аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко.

По словам Почуева, образ Соколова был «демонизирован» в течение считаных часов после трагедии, и это было спланировано заранее. «В результате возможность справедливого суда с участием коллегии присяжных для историка Соколова оказалась равной процессуальному самоубийству, поскольку в обществе уже сформирован и объявлен негативный обвинительный вердикт», — цитирует адвоката телеканал «360».

Юрист считает, что развитие событий в деле Соколова напоминает трагедию Шекспира «Отелло, Венецианский мавр». «Но кто написал сценарий этой трагедии?» — задался вопросом Почуев.

Он отметил, что сторона защиты заявила более 78 устных и письменных ходатайств, было отработано 18 версий, а также проведено собственное расследование.

Несмотря на то что изначально адвокаты Соколова выступали против публичности, теперь они готовы раскрыть результаты расследования. 23 марта в программе «Прямой эфир» выйдет интервью с историком, там же будет изложена основная версия защиты.

Ранее в этот же день Почуев рассказал, что в ближайшие две недели Соколов, давший чистосердечное признание в убийстве Ещенко, предстанет перед судом.

19 марта Почуев зачитал обвинительное заключение, в соответствии с которым Соколов совершил убийство аспирантки Анастасии Ещенко во время бытового конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности.

В тот же день адвокат заявил, что Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.

Однако 20 марта адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева сообщила, что семья Ещенко не требовала от Соколова выплаты компенсации в размере 10 млн рублей, предает RT.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения.