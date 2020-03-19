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Адвокат сообщил о возможной выплате компенсации Соколовым семье убитой девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил его адвокат Александр Почуев.

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«Соколов готов к переговорам на эту тему», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, в настоящее время идет сбор средств на выплату компенсации, передает RT.

«Через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей», — рассказал защитник.

18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

Почуев отметил, что защита ознакомлена с материалами дела. «Уже заявлено ходатайство, в котором защита выдвинула свою официальную версию. В ближайшие 10 дней прокуратура должна оценить доводы следствия и защиты, вследствие чего утвердить или вернуть назад в СК обвинительное заключение», — цитирует адвоката НСН.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»).

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

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