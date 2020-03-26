Кабмин РФ поручил проработать господдержку общепита

Правительство РФ поручило ведомствам проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг. Об этом свидетельствуют решения по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, опубликованные на сайте кабмина в четверг, 26 марта.

«Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину при подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости», — говорится в тексте документа.

25 марта президент России Владимир Путин предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

В частности, для поддержки малого и среднего бизнеса российский лидер распорядился предоставить компаниям отсрочку по налогам и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве. Центробанк проработает механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в соответствующих отраслях, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение дополнительных ограничений в городе во время нерабочей недели, которые включают в себя закрытие ресторанов, кафе и крупных торговых комплексов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

В России к 25 марта выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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