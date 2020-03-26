В Минтруде подсчитали расходы на увеличение оплаты больничных

Повышение минимального месячного размера оплаты листка нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) обойдется правительству в сумму около 7 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты России.

На данный момент пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы, — 60% от среднего заработка.

По данным Минтруда, улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Такая мера позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы. Отмечается, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961,65 рубля в среднем за месяц, если их стаж составляет 8 и более лет.

Новый порядок расчета, в котором в качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться МРОТ планируется ввести уже в апреле 2020 года.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией распространения коронавируса.

По его предложению, россияне, находящиеся на больничном, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Президент отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.

В этом же обращении президент заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы, а также сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС, и страховым взносам, а также ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

Для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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