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Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве

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Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб в среду, 25 марта.

Больные были в возрасте 88 и 73 лет. Ранее у них подтвердилась пневмония, кроме того, имелись сопутствующие патологии. В штабе отметили необходимость соблюдать режим самоизоляции особенно пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями.

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Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8 (495) 870-45-09.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 460 тыс. случаев заболевания, почти 21 тыс. человек скончались, вылечились более 113 тыс. пациентов.

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По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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