Прямой эфир

Курс доллара упал ниже 77 рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Неправильный курс: купить доллар — на 10 рублей дороже, чем продать
Спреды на сделки с валютой достигают двузначных значений, однако власти не планируют их регулировать

На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.

Курс евро в то же время снизился на 1%. Стоимость европейской валюты по отношению к рублю составила 83,6.

Ранее в этот же день сообщалось о снижении курса доллара США до 77,7928, а евро — до 84,0884 рубля. Свое падение американская валюта начала с момента открытия торгов на Московской бирже. Тогда доллар упал на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля.

Доллар показывал снижение еще накануне 24 марта. Его средневзвешенный курс со сроком расчетов «завтра» на торгах упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. В этот же день биржи США закрылись с резким скачком индексов на 8–11% на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об открытии страны к апрелю.

Курс рубля заметно снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне неудачных переговоров России и стран — участниц ОПЕК+, прошедших 6 марта. В результате развала сделки резкое падение также показали цены на нефть и акции отечественных компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торги на Мосбирже открылись ростом рубля
В Кремле оценили ситуацию с ослаблением рубля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020