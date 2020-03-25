Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.

Курс евро в то же время снизился на 1%. Стоимость европейской валюты по отношению к рублю составила 83,6.

Ранее в этот же день сообщалось о снижении курса доллара США до 77,7928, а евро — до 84,0884 рубля. Свое падение американская валюта начала с момента открытия торгов на Московской бирже. Тогда доллар упал на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля.

Доллар показывал снижение еще накануне 24 марта. Его средневзвешенный курс со сроком расчетов «завтра» на торгах упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. В этот же день биржи США закрылись с резким скачком индексов на 8–11% на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об открытии страны к апрелю.

Курс рубля заметно снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне неудачных переговоров России и стран — участниц ОПЕК+, прошедших 6 марта. В результате развала сделки резкое падение также показали цены на нефть и акции отечественных компаний.