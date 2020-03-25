Торги в США закрылись ростом индексов на 8–11%

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились во вторник, 24 марта, значительным ростом ключевых индексов на фоне ожиданий одобрения конгрессом США дополнительных мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

В частности, индекс Dow Jones вырос на 2112,98 пункта (11,36%), индекс S&P 500 поднялся на 209,93 пункта (9,38%), а индекс электронной биржи Nasdaq — на 557,18 пункта (8,12%), передает ТАСС.

Нефть марки WTI выросла в цене на $0,31 (1,3%) и торгуется на уровне $24,09 за баррель.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США хотела бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на работу частного сектора страны к 12 апреля.

Ранее в этот же день Трамп заявил, что через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса. Глава государства отметил, что США были созданы не для того, чтобы экономическая деятельность в них останавливалась.

По данным Университета Джона Хопкинса в США, число жертв коронавируса в стране приближается к 700, а количество заражений превысило отметку в 50 тыс.