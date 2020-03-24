Рейтинг одобрения работы Трампа достиг 49% на фоне коронавируса

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг 49% на фоне распространения коронавируса. Об этом говорят данные института общественного мнения Gallup во вторник, 24 марта.

Отмечается, что в начале марта рейтинг Трампа находился на уровне 44%. Предположительно, рост одобрения на пять процентных пунктов связан с работой американского лидера по предотвращению распространения в США коронавирусной инфекции.

В Gallup обратили внимание на то, что аналогичные показатели одобрения населением Трампа были у президента Соединенных Штатов в начале февраля этого года.

По состоянию на 24 марта США вышли на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране инфицировано 51678 человек, погибло 667 человек

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 414 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек.

4 февраля сообщалось, что 63% американцев одобрили работу Трампа по развитию экономики страны. Это больше, чем у его предшественника Барака Обамы.