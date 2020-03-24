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Курс доллара снизился на два рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи упал на 2,03 рубля до отметки 78,84 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже 24 марта.

По состоянию на 11:30, средневзвешенный курс европейской валюты составил 85,41 рубля, что на 1,53 рубля ниже уровня, сформировавшегося к этому времени накануне.

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Рубль окреп к бивалютной корзине за счет роста спроса и укреплению валют emerging markets и дорожающей нефти. Стоимость корзины уменьшилась на 1,65 рубля и составила 81,82 рубля по сравнению с 83,47 рубля в понедельник. Доллар при этом оказался на 75 копеек ниже закрытия торгов в понедельник, евро — на 4 копейки меньше.

Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.

Торги во вторник на Московской бирже открылись укреплением рубля. Курс доллара упал на 1,4%, до 78,5 рубля, курс евро — до 85,1 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры России и стран – участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.

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