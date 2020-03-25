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Хабаровские медучреждения переводят на новый режим работы

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В Хабаровском крае переформатируют работу поликлиник и больниц. Врачи общей практики в основном помогают людям, находящимся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. А в стационарах ввели ограничения по посещению пациентов.

Как уточняет ИА AmurMedia, в соответствии с планом действий на случай особо опасных инфекций, городскую больницу № 10 перепрофилировали под изолятор для людей с подтвержденным диагнозом коронавируса. Сейчас там находятся четверо заболевших. Других подтвержденных случаев пока не зафиксировано. Всех остальных пациентов больницы распределили по другим стационарам.

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В крае отменили диспансеризацию и профосмотры и взрослых, и детей. Плановая госпитализация отложена, однако, если потребуется экстренное вмешательство, будут приняты необходимые меры. В стационарах ввели карантин, а в детских больницах сократили время посещений. Во всех медучреждениях действуют дополнительные меры профилактики.

В борьбе с коронавирусом помогают и студенты Дальневосточного государственного медуниверситета. В клинико-диагностическом центре и поликлинике № 3 в Хабаровске работают 14 волонтеров-медиков. Студенты консультируют по поводу профилактики заболевания, помогают выстроить маршрут, измеряют температуру у посетителей медучреждения.

23 марта сообщалось, что в Хабаровске на карантин поместили целый подъезд жилого дома. В этом подъезде проживал человек, у которого подтвердили диагноз.

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