Киберспорт набирает обороты из-за пандемии коронавируса
Коронавирус глобально меняет жизнь простых россиян. Из-за пандемии киберспорт вышел на новый уровень.
Профессионалы признают: вирус плодит конкурентов. Баталии онлайн все популярнее у букмекеров, а это уже серьезно.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Коронавирус глобально меняет жизнь простых россиян. Из-за пандемии киберспорт вышел на новый уровень.
Профессионалы признают: вирус плодит конкурентов. Баталии онлайн все популярнее у букмекеров, а это уже серьезно.
Подробнее — в сюжете «Известий».