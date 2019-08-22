Уроки по DOTA 2 и FIFA предлагают ввести в российских школах

В России предложили учить детей киберспорту. С инициативой выступил Институт развития интернета. На факультативе по задумке можно будет сыграть в компьютерные игры. Среди предложенных «дисциплин» FIFA, DOTA 2, Minecraft, Starcraft II. Детей будут также учить правильной разминке глаз, командной стратегии. У многих в детстве был подобный «факультатив» возле школы. Компьютерные клубы, популярные в 1990-е, многих научили играть в CS.