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Жительница Саратова пострадала при падении наледи с крыши

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В Саратове 45-летняя женщина доставлена в больницу с травмами после падения на нее наледи. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Инцидент произошел возле дома по проезду Строителей. По данным министерства здравоохранения, женщина проходила возле дома, когда на нее упал лед. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае расширили перечень составов, за которые полагается административная ответственность. В частности, теперь нарушением признается невыполнение уборки льда и снега с кровли и пандусов.

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