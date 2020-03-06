Две девушки пострадали при сходе снега с крыши в Омской области

Две жительницы Тары (Омская область) пострадали в результате снега с крыши возле магазина. Прокуратура и следственный комитет начали проверку.

По данным правоохранительных органов, девушки 21 и 24 лет находились возле запасного выхода одного из магазинов, когда им на головы рухнул снег с крыши. Пострадавшие обратились к медикам. Одна девушка отказалась от госпитализации, так как не получила серьезных травм. У второй пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, сообщает ИА «Омскрегион».

Прокуратура обязала администрацию Тары разобраться со скоплениями снега на крышах местных зданий.

Ранее сообщалось, что в Тюмени следственный комитет начал проверку по факту падения ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома. В результате происшествия был разрушен козырек подъезда. Пострадавших нет.