СК проводит проверку по факту падения ледяной глыбы с дома в Тюмени

Следователи СКР проводят в Тюмени доследственную проверку по факту падения ледяной глыбы около многоквартирного дома. Это произошло 4 марта у здания на улице Орджоникидзе. В результате глыба разрушила козырек подъезда. Пострадавших нет.

Жители говорят, что, снег, скопившийся на крыше, не убирался ни разу за всю зиму. В результате он обледенел и превратился в угрозу для жизни.

В городских пабликах пишут, что с крыш многих муниципальных зданий свисают сосульки. Это можно наблюдать и в районе местной школы. Опасные места просто огорожены ленточкой, отмечают жители, свидетельства которых приводит портал «Наш город».

В начале февраля сообщалось, что в Оренбурге ком снега обрушился с крыши на пятилетнего ребенка. Мальчик был госпитализирован.