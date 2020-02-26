Прямой эфир

Около 150 предписаний выдали за плохую уборку снега в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Октябрьского округа Иркутска выявлено 197 нарушений правил благоустройства. Основное замечание касается ненадлежащего содержания крыш многоквартирных домов, их очистки от снега и сосулек. Об этом заявил глава округа Владимир Преловский.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, мониторинг провели специалисты отдела ЖКХ по управлению округом. Было обследовано свыше 1 тыс. домов в микрорайонах Солнечный и Байкальский, а также на улицах Депутатская и Советская, бульваре Постышева, городке ИВВАИУ и другие.

По выявленным нарушениям было выдано около 150 предписаний об их устранении. Управляющим компаниям направлено 55 уведомлений о составлении протоколов административного правонарушения. На сегодняшний день были очищено около 400 кровель многоквартирных домов.

Согласно нормативам, на крышах не допускается скопление снега высотой более 30 см, а в случае оттепели — не более 10 см. За подобные правонарушения предусмотрены предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 13 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 55 тыс. рублей для юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске мужчина упал с крыши во время уборки снега и погиб
В Оренбурге организовали проверку по факту схода снега с крыши на прохожих

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020