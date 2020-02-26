Около 150 предписаний выдали за плохую уборку снега в Иркутске

На территории Октябрьского округа Иркутска выявлено 197 нарушений правил благоустройства. Основное замечание касается ненадлежащего содержания крыш многоквартирных домов, их очистки от снега и сосулек. Об этом заявил глава округа Владимир Преловский.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, мониторинг провели специалисты отдела ЖКХ по управлению округом. Было обследовано свыше 1 тыс. домов в микрорайонах Солнечный и Байкальский, а также на улицах Депутатская и Советская, бульваре Постышева, городке ИВВАИУ и другие.

По выявленным нарушениям было выдано около 150 предписаний об их устранении. Управляющим компаниям направлено 55 уведомлений о составлении протоколов административного правонарушения. На сегодняшний день были очищено около 400 кровель многоквартирных домов.

Согласно нормативам, на крышах не допускается скопление снега высотой более 30 см, а в случае оттепели — не более 10 см. За подобные правонарушения предусмотрены предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 13 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 55 тыс. рублей для юридических лиц.