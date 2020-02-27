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Штрафы за неочищенные крыши и дороги ввели в Алтайском крае

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В Алтайском крае расширили перечень составов, за которые полагается административная отвественность. Соответствующее решение было принято депутатами края.

Как сообщает администрация Барнаула, речь идет о нарушении правил благоустройства. Административная ответственность теперь предусмотрена за невыполнение уборки снега, наледи, сосулек с кровель, пандусов, а также перед входами, пишет altapress.ru.

Кроме того, расширился перечень территорий, на которых запрещена парковка транспорта. В него попали детские и спортивные площадки, площадки для выгула животных.

Сумма штрафа для физических лиц составляет от 500 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

в январе жители Омска обвинили коммунальные службы в вывозе снега с улиц на Старо-Северное кладбище, а не на снежные полигоны за чертой города. Горожане обращают внимание на то, что возле кладбища находятся склады, гаражи и частный сектор. Расстояние от кладбища до жилых домов небольшое, поэтому во время паводка вода наверняка дойдет до строений.

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