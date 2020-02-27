Количество осадков в Якутске превысило норму на 267%

В Якутске бригады «Якутдорстроя» перешли на усиленный режим работы из-за уборки снега. По данным синоптиков, во второй декаде февраля норма осадков превышена на 267%.

За минувшие сутки на полигон вывезено почти 4,2 тыс. кубометров снега. Всего же с начала месяца убрано 72 тыс. кубометров, а с октября полигон принял 235 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В связи с гололедицей на всех улицах производится отсыпка песком на проезжей части и возле автобусных остановок. В уборке снега задействовано 42 самосвала, три фронтальных погрузчика, шесть грейдеров, колесный бульдозер.

Ранее сообщалось, что за текущий зимний сезон снегоплавильные пункты в Санкт-Петербурге приняли почти в 20 раз меньше снега, чем в рекордно снежном сезоне-2018/19. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении.