В Петербурге переплавили почти в 20 раз меньше снега по сравнению с прошлой зимой

За текущий зимний сезон стационарные снегоплавильные пункты в Санкт-Петербурге приняли почти в 20 раз меньше снега, чем в рекордно снежном сезоне-2018/19.

«Прием снега в сезоне-2019/20 начался в начале декабря. За это время было принято чуть более 120 тыс. кубометров снега. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении», — сообщили «Интерфаксу» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в четверг, 26 февраля.

Отмечается, что к этому сезону предприятие подготовило 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Их общая производительность составляет 101,5 тыс. кубометров в сутки, а ССП отдельно — 63 тыс.

Отмечается, что в предыдущем сезоне ССП расплавили более 2,332 млн кубометров снежных масс. Первый снег был принят 29 ноября 2018 года, а последний — 15 апреля 2019 года. Этот объем стал рекордным за все время работы ССП «Водоканала» с 2012 года.

6 февраля после ночного снегопада коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. На дороги вышло свыше 1 тыс. единиц техники и больше 300 рабочих. Кроме того, к 5:00 на улицы для уборки снега вышли около 700 дворников.