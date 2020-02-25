Власти Якутска активизируют работы по уборке снега с улиц

В 2020 году власти Якутска усилили борьбу со снегом на городских улицах. С начала года с улиц вывезли более 224 тыс. кубометров снега. Это на 35 тыс. кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Только за минувшую неделю с 17 по 23 февраля на полигон вывезли 24 тыс. кубометров снега, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на окружную администрацию. В УГМС сообщают, что норма осадков за первую декаду февраля превышена на 45%. За вторую декаду февраля — на 26%. АО «Якутдорстрой» работает в усиленном режиме.

В частном жилом секторе снег с улиц должны вывозить частные организации. Врио главы Якутска Максим Трофимов поручил службам ЖКХ провести совещание с руководителями округов и пригородов и синхронизировать процесс вывоз снега с «Якутдорстроем».