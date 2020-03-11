Семилетняя девочка пострадала при падении льда с крыши в Иркутске

В Иркутске семилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении на нее сосульки. По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным правоохранительных органов, девочка гуляла возле здания с братом. Она подошла к фасаду, когда пострадавшей на голову упала сосулька. Дети вернулись домой, после чего мама девочки вызвала скорую помощь. По результатам обследования ребенок получил черепно-мозговую травму, сообщает ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, арендатор не исполнял предписание по очистке кровли от снега и сосулек. Следственный комитет начал проверку по данному факту, по итогам которой будут установлены лица, допустившие образование сосулек.

В конце февраля депутаты Алтайского края расширили перечень ситуаций, в которых предполагается административная ответственность. В частности, к нарушениям относится невыполнение уборки снега и сосулек с кровли.