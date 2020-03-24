69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

По данным телеканала, женщину зовут Зинаида М., она умерла поздно вечером 23 марта. Она поступила в реанимацию этой больницы 19 марта. Причина смерти выясняется.

Известно, что дочь пациентки недавно вернулась из Португалии.

Ранее, 19 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о смерти женщины, которая была заражена SARS-COV-2. Отмечалось, что пациентку забрали в больницу 13 марта, но на следующий день родственники попросили перевести ее в частную медицинскую организацию. После положительного анализа на коронавирус женщину отправили в инфекционную больницу № 2.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть 79-летней пациентки. По его словам, она страдала несколькими серьезными заболеваниями, такими как сахарный диабет, атеросклероз и гипертония, что осложнило течение пневмонии. Позже сообщалось, что женщина умерла не от вируса.

По данным на 23 марта, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из них — в Москве. 17 пациентов уже вылечились.