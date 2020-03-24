Прямой эфир
Сюжет:

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Российские системы позволят предсказать возможное ухудшение состояния пациента и подобрать лекарства

По данным телеканала, женщину зовут Зинаида М., она умерла поздно вечером 23 марта. Она поступила в реанимацию этой больницы 19 марта. Причина смерти выясняется.

Известно, что дочь пациентки недавно вернулась из Португалии.

Ранее, 19 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о смерти женщины, которая была заражена SARS-COV-2. Отмечалось, что пациентку забрали в больницу 13 марта, но на следующий день родственники попросили перевести ее в частную медицинскую организацию. После положительного анализа на коронавирус женщину отправили в инфекционную больницу № 2.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть 79-летней пациентки. По его словам, она страдала несколькими серьезными заболеваниями, такими как сахарный диабет, атеросклероз и гипертония, что осложнило течение пневмонии. Позже сообщалось, что женщина умерла не от вируса.

Корона

По данным на 23 марта, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из них — в Москве. 17 пациентов уже вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Собянин подтвердил смерть пациентки от коронавируса в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020