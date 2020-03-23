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В России изолированы более 7 тыс. контактировавших с зараженными коронавирусом

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В настоящее время российские медики наблюдают более 7,1 тыс. человек, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день под наблюдением остаются 7 тыс. 110 контактных лиц по инфицированным», ― цитирует ее «Интерфакс».

Также Попова добавила, что на сегодняшний день в России обследованы и досмотрены более 10 тыс. контактных лиц, причем свыше 2,2 тыс. ― сняты с меднаблюдения.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 341 тыс. человек, вылечились более 99 тыс. пациентов, умерли 14 757 человек.

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