Более 80% российских вузов перешли на дистанционное обучение

Более 80% вузов России, соблюдая рекомендации Министерства науки и высшего образования, перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Об этом 23 марта заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Сегодня больше 80% вузов уже перешли, и у нас есть хороший накопленный опыт работы в этих условиях», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, в марте, министерство обязало учебные заведения усилить меры профилактики. В частности, вузы должны закупить средства дезинфекции и измерять температуру людей на входе в здания. Работу рекомендовано по возможности вести в онлайн-режиме. В этот же день многие вузы, включая МГУ, разрешили студентам перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, Рособрнадзор временно приостановил проверки в российских вузах из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.