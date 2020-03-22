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Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Минкультуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта, говорится на сайте ведомства 22 марта.

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«Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года», — сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова. Такие меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отмечается в документе.

Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений — музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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